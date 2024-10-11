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Discord soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklu sayısı 5'e çıktı

Discord'da bir çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından bir kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 00:01
Discord soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklu sayısı 5’e çıktı

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Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli F.T'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi) Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Discord'da "C31K" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden E.K. ve A.T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yine Discord'dan yapılan yayında bir kadından vücuduna kolonya döküp yakmasını istediği öne sürülen şüpheli Ö.P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi) Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde yapılacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığını ifade etmişti.

Discord'daki paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce "HAHA" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden T.D. ve M.E.Ö, bugün de F.T. tutuklanmıştı.

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