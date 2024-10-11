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Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli F.T'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi) TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Discord'da "C31K" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden E.K. ve A.T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine Discord'dan yapılan yayında bir kadından vücuduna kolonya döküp yakmasını istediği öne sürülen şüpheli Ö.P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.