FETÖvari kumpasta flaş gelişme! Gizli tanık Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin davaya başlandı: Ayhan Bora Kaplan’ın talebi reddedildi

Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanma anı Hakkındaki suçlamaların "varsayım" olduğunu öne süren Çelik, Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yapan ekibin başında kendisinin olduğunu söyledi. Çelik, şu beyanda bulundu: "Suçlamaları işlemediğim ve işletmediğim için reddediyorum. Ben üst yöneticiyim. Bir şube de belki 20 büro var. Bana bağlı 50 büro var. İsnatlar varsayımların ötesine geçmiyor. Beni ve yaptığım işleri her türlü araştırın. Kaplan'ın tehlikeli bir silahlı suç örgütü olduğunu biz tespit ettik. Bu dosyada kamu görevlileri var 22 tane polis var. Bazı tespitler var bu örgütün silahlı kanadı var dolandırıcılık kanadı var. Serdar Sertçelik, bu örgütün dolandırıcılık kanadının yöneticisi. Acayip bilgi alıyor, emniyetten de bilgi alıyordu. Ben Ayhan Bora Kaplan'ı mı kayırdım? Ona operasyon yapan benim. Havalimanı girişinde bizim arkadaşlarımız gözaltına aldı. Biz böyle bir örgütün karşı operasyonuna maruz kalıyoruz. Hiçbir suçluyu hayatım boyunca kayırmadım. Her şeyi hukuka uygun yaptım. Bir sırrı da ifşa etmedim, görevimi de kötüye kullanmadım."

Kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını öne süren Çelik, tahliye ve beraat talebine bulundu. SERTÇELİK'İN GİZLİ TANIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de olay tarihinden bir ay önce göreve başladığını, daha sonra Kaplan suç örgütüne yönelik bir çok operasyonda görev aldığını anlattı. Suç örgütüne yönelik operasyon başladığı ilk günden itibaren emniyet içinde sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Öner, "İlk günden son güne kadar emniyet iç sorunlar yaşadık." dedi. Öner, "Serdar Sertçelik, birinci dalga operasyonu kapsamında Kıbrıs'tan ülkemize getirilerek ifadesi alındı. Adli kontrol aldı. Savcılık tarafından yazı gelene kadar Sertçelik'in gizli tanık olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner Sertçelik hakkında örgüte yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltı kararı verildiğini ifade eden Öner, gözaltı işlemi yapılmadan önce Sertçelik'in çorbacıda ayağından vurulduğu için hastaneye götürüldüğünü doktorun da gözaltına alınmasında sakınca olacağı yönünde rapor düzenlediği için bu durumu savcıya ilettiklerini anlattı. Öner, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Sertçelik'in ifadesini evde aldıklarını iki gün sonra savcının Sertçelik'in adliyede hazır edilmesi talimatı üzerine eve gittiklerinde evde olmadığını tespit etiklerini söyledi.

Sanıklardan Demircan'ın toplantıdayken, "Serdar babasının borcunu ödemek için İstanbul yolunda" diye mesaj attığını belirten Öner, savcıya bilgi vererek arama çalışması yaptıklarını ancak şüpheliyi bulamadıklarını söyledi. BU ÖRGÜTE YÖNELİK OPERASYONDA 97 KİŞİYİ YAKALADIM

Öner, "Bu örgüte yönelik operasyonda 97 kişiyi yakaladım. Vurulduğu zaman Murat Çelik bana mesaj attı ve durumun bilgisini verdi. Gerekli işlemleri yapmamı istedi. Ben de bu adam bizim gizli tanığımız bunun bizim yerine asayiş şube müdürlüğünün yapmasının uygun olacağını söyledim. Sertçelik'le görüşme yapmadım. Şevket Demircan'ın yaptığı görüşmeden de haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜNE OPERASYON ÇEKİLİYOR

Tutuklu sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da yaptığı işlemleri sıralı amirlerinin ve savcının talimatıyla gerçekleştirdiğini söyledi.