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FETÖvari kumpasta flaş gelişme! Gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin davaya başlandı: Ayhan Bora Kaplan'ın talebi reddedildi

Ankara Emniyeti’ndeki üst düzey bazı müdürlerin, FETÖ’nün 17/25 taktiklerini kullanıp kumpas kurdukları belirlendi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Kaplan'ın suçtan zarar gören taraf olmaması gerekçesiyle bu talebi reddetti. Tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, "Savcılık tarafından yazı gelene kadar Sertçelik'in gizli tanık olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 14:23 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 14:23
FETÖvari kumpasta flaş gelişme! Gizli tanık Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin davaya başlandı: Ayhan Bora Kaplan’ın talebi reddedildi

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Ankara Emniyeti'ndeki üst düzey bazı müdürlerin, FETÖ'nün 17/25 taktiklerini kullanıp kumpas kurdukları belirlendi.

YARGILAMA BAŞLADI
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik ile avukatları katıldı.

Hakim, iddianamenin özeti okuduktan sonra sanık savunmalarının alınacağını bildirdi.

AYHAN BORA KAPLAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ
Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Kaplan'ın suçtan zarar gören taraf olmaması gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik

Tutuklu sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, 29 yıllık meslek hayatı boyunca yasadışı hiçbir eylemde bulunmadığı, tutuklanmadan 9 ay önce mevcut görevine atandığı söyledi.

Emniyet müdür yardımcısının görevinin başmüdürlüğün emirlerini astlarına iletmek ve denetlemek olduğunu ifade eden Çelik, "Benim daha önce de organize şubede deneyimin vardı. 17-25 Aralık sürecinde küçük rütbede olmama rağmen büro amiri oldum. Darbe girişiminin sonuna kadar çok etkili operasyonlarda görev aldım. Birçok KPSS operasyonlarında görev yaptım. Meslek hayatımda iki kez yaralandım. Bunlardan biri de 15 Temmuz hain darbe girişimindeydi." diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanma anıAyhan Bora Kaplan'ın yakalanma anı

Hakkındaki suçlamaların "varsayım" olduğunu öne süren Çelik, Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yapan ekibin başında kendisinin olduğunu söyledi.

Çelik, şu beyanda bulundu:

"Suçlamaları işlemediğim ve işletmediğim için reddediyorum. Ben üst yöneticiyim. Bir şube de belki 20 büro var. Bana bağlı 50 büro var. İsnatlar varsayımların ötesine geçmiyor. Beni ve yaptığım işleri her türlü araştırın. Kaplan'ın tehlikeli bir silahlı suç örgütü olduğunu biz tespit ettik. Bu dosyada kamu görevlileri var 22 tane polis var. Bazı tespitler var bu örgütün silahlı kanadı var dolandırıcılık kanadı var. Serdar Sertçelik, bu örgütün dolandırıcılık kanadının yöneticisi. Acayip bilgi alıyor, emniyetten de bilgi alıyordu. Ben Ayhan Bora Kaplan'ı mı kayırdım? Ona operasyon yapan benim. Havalimanı girişinde bizim arkadaşlarımız gözaltına aldı. Biz böyle bir örgütün karşı operasyonuna maruz kalıyoruz. Hiçbir suçluyu hayatım boyunca kayırmadım. Her şeyi hukuka uygun yaptım. Bir sırrı da ifşa etmedim, görevimi de kötüye kullanmadım."

Kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını öne süren Çelik, tahliye ve beraat talebine bulundu.

SERTÇELİK'İN GİZLİ TANIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de olay tarihinden bir ay önce göreve başladığını, daha sonra Kaplan suç örgütüne yönelik bir çok operasyonda görev aldığını anlattı.

Suç örgütüne yönelik operasyon başladığı ilk günden itibaren emniyet içinde sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Öner, "İlk günden son güne kadar emniyet iç sorunlar yaşadık." dedi. Öner, "Serdar Sertçelik, birinci dalga operasyonu kapsamında Kıbrıs'tan ülkemize getirilerek ifadesi alındı. Adli kontrol aldı. Savcılık tarafından yazı gelene kadar Sertçelik'in gizli tanık olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner

Sertçelik hakkında örgüte yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltı kararı verildiğini ifade eden Öner, gözaltı işlemi yapılmadan önce Sertçelik'in çorbacıda ayağından vurulduğu için hastaneye götürüldüğünü doktorun da gözaltına alınmasında sakınca olacağı yönünde rapor düzenlediği için bu durumu savcıya ilettiklerini anlattı.

Öner, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Sertçelik'in ifadesini evde aldıklarını iki gün sonra savcının Sertçelik'in adliyede hazır edilmesi talimatı üzerine eve gittiklerinde evde olmadığını tespit etiklerini söyledi.

Sanıklardan Demircan'ın toplantıdayken, "Serdar babasının borcunu ödemek için İstanbul yolunda" diye mesaj attığını belirten Öner, savcıya bilgi vererek arama çalışması yaptıklarını ancak şüpheliyi bulamadıklarını söyledi.

BU ÖRGÜTE YÖNELİK OPERASYONDA 97 KİŞİYİ YAKALADIM
Öner, "Bu örgüte yönelik operasyonda 97 kişiyi yakaladım. Vurulduğu zaman Murat Çelik bana mesaj attı ve durumun bilgisini verdi. Gerekli işlemleri yapmamı istedi. Ben de bu adam bizim gizli tanığımız bunun bizim yerine asayiş şube müdürlüğünün yapmasının uygun olacağını söyledim. Sertçelik'le görüşme yapmadım. Şevket Demircan'ın yaptığı görüşmeden de haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜNE OPERASYON ÇEKİLİYOR
Tutuklu sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da yaptığı işlemleri sıralı amirlerinin ve savcının talimatıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Sertçelik'le yaptığı telefon görüşmelerinin usulsüz olmadığını savunan Demircan, bu görüşmeleri savcı, başsavcıvekili, ve mahkeme başkanın bilgisi dahilinde yaptığını sanık Öner'in bu görüşmelerin bazılarından haberdar olduğunu iddia etti.

Görüşmeleri sanıklardan Kopuk'un telefonuyla yaptığını aktaran Demircan, "Sertçelik'e etki etmem mümkün değildir, kendisi zaten yurt dışındadır. Görüşmeler, gerçeklerin ortaya çıkması ve Türkiye'ye geri gelmesi ve şahsa güven telkin etmek için yapılan görüşmeler. Bizim amacımız bütün uğraşımız gerçeğin ortaya çıkmasıdır." diye konuştu.

ÖRGÜTÜN UZANTILARI TARAFINDAN BİZE OPERASYON YAPILIYOR İDDİASI
Demircan, savunmasına şöyle devam etti:

"Kayıtlarda herhangi bir isim zikretmedim. Kendisi isim zikretmiştir. Yapmış olduğum bu görüşmelerin tamamı Serdar'ı rahatlatmak amacıyla yaptığım görüşmedir. Serdar ölümle tehdit edildiğini birkaç kez zikretmiştir. Devletimiz senle imajı vermek için yaptığım görüşmelerdir. Adli makamların görüşmeden haberi var ancak içeriği hakkında bilgisi yoktur. Amacım tamamen rahat olsun da suç örgütünün deşifresinde yardımcı olmaktır. Biz Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne büyük bir operasyon yaptık. Şu anda bu örgütün uzantıları tarafından bize operasyon yapılmaktadır. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü şu anda organize suçlarla mücadele müdürlüğüne operasyon çekmektedir."

Sanık eski komiser Ufuk Gültekin de üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, sıralı amirlerinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Sertçelik'in KKTC'den Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyette sorgusu sırasında gizli tanık olacağını değerlendirdiklerini anlatan Gültekin, savcıya konu hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Gültekin, "Savcı 'Bana ifadelerini atın bakayım gizli tanık olup olmayacağına ben karar vereceğim' dedi. Sonra Şevket müdür, savcının ifadeyi okuduğunu gizli tanık olacağını söyledi ve adliyeye gittik. Şevket müdürümüz yaptığı görüşmeler Nisan ayındaki görüşmelerdir. Kasımda Sertçelik vurulduktan sonra durumu öğrenmek için evine gittiğimizde yaptığımız konuşmada Serdar, 'Erk Acarer ve Cevheri Güven benle görüşmeye çalışıyor bilgi almaya çalışıyor.' dedi. Ben de 'Bu şahıslar FETÖ'cü Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize karşı kullanmaya çalışırlar' diye uyardım." şeklinde konuştu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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