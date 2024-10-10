Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya 10 ay hapis!

Can Ataklı (Ekran görüntüsü | Takvim.com.tr)

Videonun pek çok hesap ve grup tarafından paylaşılarak gündem oluşturduğuna da değinilen iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtiliyordu.

İddianamede, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.