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Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı'ya 10 ay hapis!

Gazeteci Can Ataklı'ya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası ertelendi. Ataklı'nın 1 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına karar verildi. Ataklı geçtiğimiz yıl, "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" diyen şehit babasına, "Kimsin lan kimsin! Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadeleriyle saldırmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:19
Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya 10 ay hapis!

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CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'ya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası ertelendi.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken avukatı Rabia Bayram salonda hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

Can Ataklı (Ekran görüntüsü | Takvim.com.tr)Can Ataklı (Ekran görüntüsü | Takvim.com.tr)

BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmada söz verilen Ataklı'nın avukatı Rabia Bayram, müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

1 YIL DENETİM TABİ TUTULACAK
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 10 aya indirerek erteledi. Ataklı'nın 1 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına karar verildi.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit yakınlarına skandal sözler!

Ataklı geçtiğimiz yıl, "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" diyen şehit babasına, "Kimsin lan kimsin! Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadeleriyle saldırmıştı.

CHP yandaşlarından skandal sözler! Fatih Altaylı ve Can Ataklı şehit yakınlarına saldırdı... Ataklıya soruşturma!CHP yandaşlarından skandal sözler! Fatih Altaylı ve Can Ataklı şehit yakınlarına saldırdı... Ataklıya soruşturma!

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Can Ataklı'nın 25 Aralık 2023'te sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu.

Sanık Ataklı'nın yayında kullandığı sözlerin "kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği" aktarılan iddianamede, Ataklı'nın sözlerinin, halkın bir kesimini diğer kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydediliyordu.

Can Ataklı (Ekran görüntüsü | Takvim.com.tr)Can Ataklı (Ekran görüntüsü | Takvim.com.tr)

Videonun pek çok hesap ve grup tarafından paylaşılarak gündem oluşturduğuna da değinilen iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtiliyordu.

İddianamede, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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