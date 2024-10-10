Edirnekapı Surlarına demir Bariyerli önlem! Sur kasabı Semih Çelik’in çanta gizemi çözüldü

Edirnekapı'daki surlara çıkan merdivenler, 4 Ekim'de Semih Çelik'in iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği olayın ardından güvenlik amacıyla demir bariyerlerle kapatıldı.

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim tarihinde yaşanan trajik olayda 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etti. Olayın ardından, surların önünden geçen bazı vatandaşlar, bölgeye karanfil bırakarak hayatını kaybedenleri anarken, bazı kişiler ise sosyal medya paylaşımı için fotoğraf ve video çekti.

Katilin sırtındaki siyah çanta merak uyandırmıştı( Fotoğraf: sabah.com.tr)

ÇANTA GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan Sur kasabı Semih Çelik'in cinayet günü kameralara takılan görüntüsünde sırtında taşıdığı siyah çantanın gizemi merak konusu olmuştu. Sabah'ın haberine göre siyah çantasının içinde neler olduğunun gizemi çözüldü.

'SİNİRLENİP DOKUNMAMIZA İZİN VERMEZDİ'

İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.

Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti. Çelik'in babasına bile dokundurmadığı o bıçaklarla olay yerine gittiği iddia edildi.

Yine iddiaya göre siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.

Sur kasabı Semih Çelik

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE

Olayla ilgili soruşturma kapsamlı şekilde devam ederken, ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.