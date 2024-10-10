Kaçırıldı mı öldürüldü mü? (AHaber) ROJİN BEYAZ ARABAYLA MI KAÇIRILDI?

Köydekilerin ifadesine göre Rojin'in kaybolduğu gün saat 19.05 ile 19.30 arası bölgede beyaz bir araç vardı. Bu araç hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Şu ana kadar 100 araç incelendi. Bu araçlar içerisinde en çok dikkat çekenin o beyaz araç olduğu öğrenildi.



Tam da bu noktada "Rojin beyaz arabayla mı kaçırıldı?" sorusu önem kazandı.

Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv) KIYIYA VURDU

Türkiye Van'dan gelecek haberleri merak ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya flaş bir açıklamada bulundu. Yerlikaya "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi.

Rojin'in kıyıya vuran başörtüsü (A Haber) İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir. 📌Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. 📌Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir 📌Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır.

Rojin Kabaiş kaçırıldı mı? Arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler dahil oldu 📌Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. 📌Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir. 📌Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. 📌İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Kayıp Rojinin son görüntüleri! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı: Bardakçı Köyü ve beyaz araç mercek altına alındı