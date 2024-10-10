Emine Erdoğan Tiran’da kültürel ziyaretler gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA)

ÇAĞDAŞ BALE GÖSTERİLERİ DE SUNULDU

Program, 'Kutlama Günü' adlı halk dansları gösterisi ile başladı. Klarnet ve kemanla 'Kaba' performansının sahnelendiği etkinlikte, Iso Polifonik Orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu ayrıca 'shqipe' dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı.

Programda lider eşlerine, Ulusal Opera, Bale ve Folklorik Ansambl Müdürü Abigeila Voshtina, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Sözcüsü Kristjan Koroveshi ve Bakanlık yetkilisi Kamela Banushi eşlik etti.