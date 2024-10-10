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Emine Erdoğan Tiran'da kültürel ziyaretler gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran’da önemli ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, "Arnavut Halk Dansları Topluluğu'nun, ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan özel gösterisini izlemekten memnuniyet duydum" dedi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:40
Emine Erdoğan Tiran’da kültürel ziyaretler gerçekleştirdi

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Emine Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ziyaret ederek burada düzenlenen programı izledi.

Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA)Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA)

ÇAĞDAŞ BALE GÖSTERİLERİ DE SUNULDU

Program, 'Kutlama Günü' adlı halk dansları gösterisi ile başladı. Klarnet ve kemanla 'Kaba' performansının sahnelendiği etkinlikte, Iso Polifonik Orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu ayrıca 'shqipe' dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı.

Programda lider eşlerine, Ulusal Opera, Bale ve Folklorik Ansambl Müdürü Abigeila Voshtina, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Sözcüsü Kristjan Koroveshi ve Bakanlık yetkilisi Kamela Banushi eşlik etti.

Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA) Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA)

EMİNE ERDOĞAN TUGAYLAR SARAYI'NI GEZDİ

Daha sonra Emine Erdoğan, Linda Rama ile Tugaylar Sarayı'na geçti. Sarayda, Kuzey Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen, dalgalı bel kesimiyle tanınan el işi bir giysi olan 'xhubleta' ile geleneksel Arnavut kıyafetlerinin sergilendiği koridoru gezen Emine Erdoğan, kıyafetlere ilişkin bilgi aldı. Sarayın diğer bölümlerini de gezen Emine Erdoğan, Linda Rama'nın kendisinin onuruna verdiği Arnavut mutfağından lezzetlerin ikram edildiği öğle yemeğine katıldı.

Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA) Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti (DHA)

"HER BİRİNİN AYRI HİKAYESİ VAR"

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Arnavut Halk Dansları Topluluğu'nun, ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan özel gösterisini izlemekten memnuniyet duydum. Ardından Tiran'ın sembol yapılarından Tugaylar Sarayı'nda, Arnavut kültürünün zamansız güzelliğini yansıtan geleneksel kıyafetler sergisini gezdik. Her biri ayrı bir hikâye anlatan giysiler, Arnavut halkının değerlerini günümüze taşıyor" ifadelerini kullandı.

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