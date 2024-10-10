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Başkan Erdoğan'dan Balkan seferi: Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-11 Ekim tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ı kapsayan resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.55'te ilk durağı olan Arnavutluk'a gitti. Erdoğan ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta, Başbakan Edi Rama'nın katılımıyla Tiran Namazgah Camii'nin açılışını yapacak.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 01:59 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:40
Başkan Erdoğan’dan Balkan seferi: Arnavutluk ve Sırbistan’ı ziyaret edecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.55'te Arnavutluk'a gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'ndan Arnavutluk'a gitti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'ndan Arnavutluk'a gitti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı. (AA)

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Arnavutluk'a gitti.

Başkan Erdoğan'dan Balkan seferi

rnavutluk Başbakanı Rama ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA/ ARŞİV)rnavutluk Başbakanı Rama ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA/ ARŞİV)

İKİ ÜLKEYE ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekimi kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)

NAMAZGAH CAMİİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

TÜRKİYE BİRİNCİSİ ENES BAŞTÜR İMAM OLARAK ATANDI
Büyük bir açılışla hizmete girecek olan Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE YAPIMINA BAŞLANMIŞTI
Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)

SIRBİSTANLI MEVKİDAŞI İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK
Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

ORTA DOĞU MASADA
Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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