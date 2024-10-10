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Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk'tan Belgrad'a geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'ta peş peşe görüşmeler gerçekleştiren ve Balkanlar’ın en büyük camisi Namazgâh Camii’nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, Sırbistan'a hareket etti.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:55
Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk’tan Belgrad’a geçti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 19.30'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmek üzere Arnavutluk'tan ayrıldı.

Başkan Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Arnavutluk'tan ayrıldı.

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