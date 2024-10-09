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Yakalandığı hastalığı atlatınca Müslüman oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde son bir yılda yabancı uyruklu 10 kişi Müslüman olurken, bir Rus vatandaşı da yakalandığı hastalığı yenince Müslüman oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Yakalandığı hastalığı atlatınca Müslüman oldu

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Mersin Silifke'de yabancı ülke vatandaşlarının faydalanması için "Niçin inanıyorum?", "Temel İslam bilgileri", "Neden Müslüman oldum?", "Sorularla İslam", "Peygamberin izinde" ve "Hadislerle aile" konularını içeren kitaplar, Müftülük tarafından Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerine çevrildi. Taşucu Reşadiye Camisi'nde öğlen namazını kıldıktan sonra kitap standını inceleyen Rus vatandaşı Aleks Peslov, yakalandığı hastalığı yenince Müslüman olmaya karar verdi. İsmini Ali olarak değiştirdi. Peslov, "İslam dinini tanımaya çalışıyorum" dedi. Silifke'de son 1 yılda yabancı uyruklu 10 kişinin Müslüman olduğu belirtildi.

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