Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz’a yapılan hakaret için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül'de motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan katil Yunus Emre Geçti, karakoldan firar etti. Ekipler, Geçti'nin yakalanması için çalışma başlattı. 19 yaşındaki Geçti, Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direnirken, çıkan arbede sırasında bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Olayda 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken katil Yunus Emre Geçti'nin 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Katil Yunus Emre Geçti, adli makamlarca tutuklanırken olay sonrası Uğur Bostan isimli şehir teröristinin, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz'ın şikayetiyle şehir teröristi Uğur Bostan hakkında, soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada şüphelinin çeşitli sosyal medya platformlarında şehit polis memurunun hatırasına yönelik fotoğrafların altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' ve 'Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edildi.

Uğur Bostan'ın çalışma arkadaşı Yeter Çelebi, "İş yerinde bulunduğum sırada garson olarak çalışan Uğur Bostan'ın, WhatsApp durumunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' yazarak paylaşım yaptığını gördüm, gördükten sonra ekran görüntüsü aldım, Bostan zaman zaman polisleri sevmediğini söylüyordu." dedi.

'POLİSLERİ SEVMEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU'

Çalışma arkadaşı Efe Anday ise, "İş yerinde bulunduğum sırada Uğur Bostan garson olarak çalışıyordu. Whatsapp durumunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' yazarak paylaşım yaptığını gördüm. Bostana, neden böyle bir paylaşım yaptığını sorduğumda, 'polisi sevmediğini, sevmek zorunda olmadığını' söyledi." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Uğur Bostan ise ifadesinde, WhatsApp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' şeklinde not yazdığı yönündeki suçlamayı, Instagram hesabında da aynı şekilde 'Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür' yazılı paylaşımları yapmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.