Fırat Kalkanı bölgesinde hain avı! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' hayali kuranların hevesleri kursağında kalıyor.
Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
"OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.