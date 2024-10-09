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Fırat Kalkanı bölgesinde hain avı! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyine kümelenen terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:40
Fırat Kalkanı bölgesinde hain avı! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' hayali kuranların hevesleri kursağında kalıyor.

Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

"OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.


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