İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın! Hepimizin evinde var

Eski elektronik cihazlarınızı çöpe atmak yerine, içerdikleri altın ve diğer değerli metallerin farkında olun! Uzmanlara göre, özellikle bilgisayar anakartları ve cep telefonları gibi cihazlarda küçük miktarlarda altın bulunuyor.

Elektronik eşyaları çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Uzmanlar, bu cihazların içinde değerli metaller bulunduğunu ve bunların geri dönüştürülebileceğini söylüyor. Özellikle bilgisayar anakartları, cep telefonları ve hatta bazı küçük mutfak aletlerinde 14, 18 ve 22 ayar altın parçacıkları bulunabiliyor.