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Karar Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 03:56 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 04:02
Karar Resmi Gazete’de: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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