Konya’da yeni akrep türü keşfedildi! Eşinin adını verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında gözlemlediği akrebin daha önce tanımlanmamış olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu doğrultuda literatür taraması yaptığını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğunu tespit eden Yağmur, bu keşfin Türkiye'de bilinen akrep türü sayısını 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısını ise 17'ye yükselttiğini ifade etti.

Fotoğraf: Euscorpius - 2024, No. 393

'ZEHRİ İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİYOR'

Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını belirterek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." dedi.