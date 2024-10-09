Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. (Fotoğraf:AA)

Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.

SINIRA YENİ BİRLİK

Hizbullah'ın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, "Kaynaklarımız ve kabiliyetlerimiz iyi durumda. Komuta ve kontrolümüz sağlam. Son birkaç günde operasyonlarımızın nasıl arttığına bakın. Savaş ne kadar uzun sürerse, İsrail kendini o kadar derin bir belanın içinde bulacak" açıklamasını yaptı.

Kasım ayrıca "Düşman 7 gündür karadan ilerlemeye çalışıyor ama henüz hiç başarılı olamadılar" dedi. İşgalci İsrail ise Lübnan'ın güneyini de vurmayı sürdürüyor. İsrail ordusu, 100 uçak ile bir saat içinde yaklaşık 120 bölgeyi hedef aldı. İsrail, Lübnan'ın güneybatısına yönelik de kara harekâtı başlattığını açıkladı. İsrail ordusu dün sınıra dördüncü kez yeni birlik sevk etti.