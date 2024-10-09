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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor | İran'dan İsrail'e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye'ye geliyor

İsrail'in saldırgan tutumu, Orta Doğu'da gerilimi artırmaya devam ediyor. İsrail ordusu dün sınıra dördüncü kez yeni birlik sevk etti. Başkan Erdoğan'ın asıl hedefin Türkiye olduğunu vurgulamasının ardından TBMM'de kapalı oturum düzenlendi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh, İran ile İsrail arasında sıcak çatışma senaryolarının tartışıldığı yüksek tansiyon şartlarında dikkat çekici üç mesaj verdi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin yakın bir zamanda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:15
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor

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İsrail'in, bölgesel savaş çıkarmaya varan saldırganlığına İran'ın, İsrail'e yönelik füze saldırısı ile karşılık vermesi gerilimi iyice tırmandırdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail, dün (8 Ekim) Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu.

Hayfa'ya ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. (Fotoğraf:AA)Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. (Fotoğraf:AA)

Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.

SINIRA YENİ BİRLİK
Hizbullah'ın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, "Kaynaklarımız ve kabiliyetlerimiz iyi durumda. Komuta ve kontrolümüz sağlam. Son birkaç günde operasyonlarımızın nasıl arttığına bakın. Savaş ne kadar uzun sürerse, İsrail kendini o kadar derin bir belanın içinde bulacak" açıklamasını yaptı.

Kasım ayrıca "Düşman 7 gündür karadan ilerlemeye çalışıyor ama henüz hiç başarılı olamadılar" dedi. İşgalci İsrail ise Lübnan'ın güneyini de vurmayı sürdürüyor. İsrail ordusu, 100 uçak ile bir saat içinde yaklaşık 120 bölgeyi hedef aldı. İsrail, Lübnan'ın güneybatısına yönelik de kara harekâtı başlattığını açıkladı. İsrail ordusu dün sınıra dördüncü kez yeni birlik sevk etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. (Fotoğraf: AA)İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. (Fotoğraf: AA)

Bu saldırgan tutum, Türkiye'de de paniğe neden oldu. Başkan Erdoğan'ın asıl hedefin Türkiye olduğuna dikkat çekmesinin ardından TBMM'de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum düzenlenmesi kararı verildi.

TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacakTBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
TBMM'de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak

İRAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ
TBMM'nin kapalı oturumda siyonist yayılmacılığın yarattığı riskleri ve Türkiye'nin pozisyonunu ele aldığı bir ortamda, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh Sabah'tan Okan Müderrrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

Büyükelçi Zadeh, İran ile İsrail arasında sıcak çatışma senaryolarının tartışıldığı yüksek tansiyon şartlarında dikkat çekici üç mesaj verdi.

Bu mesajlar şu şekildeydi:

1- Bundan sonra İran için tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir.

2- Siyonizm rejimi İran'a saldırırsa, şiddetli karşılık bulacaktır.

3- İran, savaşın yayılmasını isteyen bir ülke değildir. Lübnan ve Filistin'de ateşkes isteriz ama onların haklarının korunması kaydıyla. İran Büyükelçisi, İsrail ve ABD ittifakını hedef alan değerlendirmesinin ardından bölgedeki bazı ülkelere de seslendi. "Üçüncü ülke ve taraflar İsrail'in, İran'a saldırısına veya girişimlerine ortaklık yapmasınlar. Aksi takdirde, İran buna karşılık verir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi İran Dışişleri Bakanı Erakçi

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK
Öte yandan Büyükelçi, Türkiye-İran-Rusya, Azerbaycan- Ermenistan-Gürcistan'ın oluşturduğu barışı amaçlayan 3+3 platformunun üçüncü toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin planlandığını, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de geleceğini bildirdi.

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