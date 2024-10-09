Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.
Büyükelçi Zadeh, İran ile İsrail arasında sıcak çatışma senaryolarının tartışıldığı yüksek tansiyon şartlarında dikkat çekici üç mesaj verdi.
Bu mesajlar şu şekildeydi:
1- Bundan sonra İran için tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir.
2- Siyonizm rejimi İran'a saldırırsa, şiddetli karşılık bulacaktır.
3- İran, savaşın yayılmasını isteyen bir ülke değildir. Lübnan ve Filistin'de ateşkes isteriz ama onların haklarının korunması kaydıyla. İran Büyükelçisi, İsrail ve ABD ittifakını hedef alan değerlendirmesinin ardından bölgedeki bazı ülkelere de seslendi. "Üçüncü ülke ve taraflar İsrail'in, İran'a saldırısına veya girişimlerine ortaklık yapmasınlar. Aksi takdirde, İran buna karşılık verir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK
Öte yandan Büyükelçi, Türkiye-İran-Rusya, Azerbaycan- Ermenistan-Gürcistan'ın oluşturduğu barışı amaçlayan 3+3 platformunun üçüncü toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin planlandığını, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de geleceğini bildirdi.