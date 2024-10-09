AK Parti’de yeni anayasa çalıştayı! Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...

2,5 aylık aranın ardından grupta ilk kez konuşacak olan Erdoğan'ın ana gündeminin bölgesel meseleler ve yeni yasa teklifleri olması bekleniyor.

ÇALIŞMALARIN HIZLANMASINI İSTEYECEK Başkan Erdoğan'ın yeni Anayasa ve iç tüzük değişikliği noktasında milletvekillerinin çalışmalarını hızlandırmasını isteyeceği ve yeni yasa tekliflerinin çalışılması için talimat vereceği ifade edildi.





TBMM'de İsrail tehdidine karşı düzenlenen kapalı oturumun ardından, Genel Kurul'da, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.

ÇALIŞTAY ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRECEK

Saatler 14:00'ı gösterdiğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı"yeni anayasa çalıştayı" öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."