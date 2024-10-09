Depremzedeleri otelden kovan CHP’li belediyeye ceza yağdı

TİHEK'in kararına göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Tekirdağ'daki otellere yerleştirilen depremzedelerin, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldıkları otellerden çıkarılmak istendiğine dair haberler üzerine resen inceleme başlatıldı.

İnceleme sürecinde belediyeden yazılı görüş talep edildi. Belediye, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, kurumları aleyhine bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Belediyenin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilk günden itibaren seferber olduğu belirtildi. İllere dönmesi beklenen depremzede sayısının hızla aşılmasına rağmen, AFAD tarafından gönderilen hiçbir depremzedenin geri çevrilmediği ifade edildi.

Depremzedelerin konaklama ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 13 Şubat 2023'te bir sözleşme imzalandığı belirtilen görüşte, ildeki depremzede sayısının artması nedeniyle öngörülen bütçenin yetersiz kalacağı kaygısıyla, 16 Mayıs 2023'te Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü'ne yazı gönderildiği aktarıldı.

İllere gelen depremzedelerin hangi siyasi görüşü desteklediğinin bilinmediği, bu konuda herhangi bir araştırma veya çalışma yapılmadığı vurgulandı. Belediye, depremzedelere sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş veya bölge farklılığına dayalı ayrımcılık yapılmadığını savundu.

BELEDİYENİN AYRIMCILIĞI CEZASIZ KALMADI

TİHEK, siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Kararda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 16 Mayıs 2023'te Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik geçici konaklama hizmetimiz, 21 Mayıs 2023'te sonlandırılacak olup AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Araştırma ve disiplin raporları ile belediyenin sunduğu belgelerden, depremzedelere konaklama hizmeti sunulmasına dair belediye ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmenin 13 Ağustos 2023'e kadar, yemek hizmetine yönelik sözleşmenin ise 31 Ağustos 2023'e kadar devam ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ FARKLI DİYE HİZMETİ SONLANDIRDILAR

Kararda, sözleşmenin feshedilmesini gerektiren bir durum olmamasına rağmen, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin hemen ardından konaklama hizmetinin sonlandırılacağının bildirildiği kaydedildi.

"Seçim sonuçlarına ilişkin YSK verilerine göre depremden etkilenen illerin ekseriyetinde oyların çoğunluğunu alan siyasi partiyle muhatap belediyede görevde olan siyasi partinin farklılık arz ettiği" belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Genel seçim tarihi ve konaklama hizmetinin sonlandırılacağının belirtildiği tarih göz önüne alındığında muhatap belediyenin, konaklama hizmetinden yararlanan depremzedelerin farklı siyasi görüşe sahip olmaları nedeniyle hizmeti sonlandırdığı varsayımına yol açtığı, bunun maddi ve manevi zarara uğramış depremzede vatandaşları olumsuz yönde etkilediği, kişilerin belirli bir siyasi görüşe sahip olduğu varsayımı üzerinden yapılan konaklama hizmetinin sonlandırılması işleminin barınma hakkına müdahale niteliğinde olduğu ve eşitlik ilkesi ile siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağını güvence altına alan ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir."