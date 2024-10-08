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TÜRKİYE - KARADAĞ maçı hangi gün yayımlanacak? Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve saati...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta kritik bir maça hazırlanıyor. Grup lideri olarak sahaya çıkacak olan Türkiye, Karadağ'ı ağırlayacak. TFF'nin açıkladığı aday kadroda Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimler dikkat çekiyor. Milli maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Türkiye - Karadağ maçının tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma ile ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:10
TÜRKİYE - KARADAĞ maçı hangi gün yayımlanacak? Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve saati...

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile oynayacağı maçın detayları netleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 4 puanla lider konumda bulunuyor ve avantajını korumak için Karadağ karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milli Takım maç programı ve yayın bilgileri...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

📅 A Milli Takımımız, 11 Ekim 2024 Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçı saat 21.45'te başlayacak.

📺 MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

📺 Türkiye - Karadağ karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca milli maçı Exxen platformu üzerinden de takip edebilirsiniz.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

🇹🇷 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler:

🧤 Altay Bayındır (Manchester United)

🧤 Mert Günok (Beşiktaş)

🧤 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

🧤 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans:

🛡️ Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

🛡️ Emirhan Topçu (Beşiktaş)

🛡️ Eren Elmalı (Trabzonspor)

🛡️ Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)

🛡️ Merih Demiral (Al-Ahli)

🛡️ Mert Müldür

🛡️ Samet Akaydın (Fenerbahçe)

🛡️ Zeki Çelik (Roma)

Orta saha:

🎯 Atakan Karazor (Stuttgart)

🎯 Hakan Çalhanoğlu (Inter)

🎯 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

🎯 Kaan Ayhan (Galatasaray)

🎯 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

🎯 Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet:

⚡ Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

⚡ Arda Güler (Real Madrid)

⚡ Barış Alper Yılmaz

⚡ Yunus Akgün (Galatasaray)

⚡ Bertuğ Yıldırım (Getafe)

⚡ İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

⚡ Kenan Yıldız (Juventus)

⚡ Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

⚡ Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

📅 UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

🗓️ 11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

🗓️ 14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

🗓️ 16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

🗓️ 19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

📅 ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

⚽ UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.

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