TÜRKİYE - KARADAĞ maçı hangi gün yayımlanacak? Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve saati...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile oynayacağı maçın detayları netleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 4 puanla lider konumda bulunuyor ve avantajını korumak için Karadağ karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milli Takım maç programı ve yayın bilgileri...