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Terör örgütü El Kaide'ye operasyon: 1 kişi İstanbul'da yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkardı. Soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:59
Terör örgütü El Kaide’ye operasyon: 1 kişi İstanbul’da yakalandı

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Terör örgütü El Kaide'ye yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 1 kişiyi İstanbul'da yakaladı.

Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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