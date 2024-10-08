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CHP'li belediyeden büyük ihanet! 'Didim’in mavi denizi kanalizasyon ile zehirlendi'

AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Umut Tuncer, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ihmallerini eleştirerek, belediyenin denizi foseptikle kirlettiğini açıkladı. Tuncer, bu sorumsuz yönetimin yaptığının büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:04
CHP’li belediyeden büyük ihanet! ’Didim’in mavi denizi kanalizasyon ile zehirlendi’

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İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle sıkça gündeme gelen CHP yönetimindeki belediyeler, bu kez Aydın'daki çevre felaketi ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Umut Tuncer, Aydın'ın Didim ilçesindeki çevre felaketini gündeme getirerek, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Umut Tuncer (Fotoğraf: Takvim)AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Umut Tuncer (Fotoğraf: Takvim)

Doç. Dr. Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir arıtma tesisinin bulunduğu bölgeden çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, foseptiğin arıtmadan doğrudan denize boşaltıldığını gösterdi. Tuncer, "Didim'in mavi denizi kanalizasyon ile zehirlendi," diyerek bu durumu CHP zihniyetinin bir yansıması olarak nitelendirdi.

Didim'de çevre felaketi (Fotoğraf: Takvim)Didim'de çevre felaketi (Fotoğraf: Takvim)

Tuncer, yaptığı açıklamada, "Didim, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir cennet. Ancak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuz yönetimi nedeniyle bu eşsiz mavi deniz foseptikle kirletilmektedir. Bu, hem Didim halkına hem de tüm Türkiye'ye yapılmış büyük bir ihanettir," dedi.

İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ CEZASIZ KALMADI

Geçtiğimiz aylarda İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi.

İki atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez'e deşarj ettiği tespit edilirken, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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