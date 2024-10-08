Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Merhum Recai Kutan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA) "DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.

Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.

1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.

Mehmet Recai Kutan ; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya'da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya'dan çokça etkilenmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)



Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane'deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.

19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8'in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.