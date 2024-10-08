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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek

Milli görüşün duayen isimlerinden 94 yaşındaki Recai Kutan, 7 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Kutan'ın cenaze programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş camiası ve Saadet Partisi'ne başsağlığı diledi. Erdoğan, "Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun" dedi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:54 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:28
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek

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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti.

"MİLLETİMİZİN VE CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Acı haberi Saadet Partisi resmi açıklamayla duyurdu.
RECAİ KUTAN yaşamını yitirdi!



SP'den yapılan açıklamada "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Recai Kutan (İHA)Recai Kutan (İHA)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Kutan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek. Partiden yapılan açıklamada, "Kurucu Genel Başkanımız ve Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla, bugün 16.00-18.00, yarın 15.00-18.00 ve 9 Ekim Çarşamba günü 13.00-18.00 saatleri arasında Genel Merkezimizde taziye kabulü olacaktır." denildi.




"HER DAİM HAYIRLA YAD EDİLECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi ve Milli Görüş camiasını başsağlığı diledi.

Merhum Recai Kutan'ın Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun" dedi.

"BİZİM CAMİAMIZIN AĞABEYİYDİ"

A Haber canlı yayınına katılan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kutan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı iletti.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti

Kahraman, "Başımız sağ olsun. Hüküm Allah'tan. Herkesin ömrünün bir sonu var. Çok değerli bir insandan bahsediyoruz. 20 – 21. Dönemde Meclis'te beraberdik. Bizim camiamızın bir ağabeyiydi. Mükemmel bir insandı. Çok değerli bir insan. Allah rahmet eylesin çok hizmeti oldu. Hepimizin saygı duyduğu bir insandı. Mekanı cennet olsun. Gerek bakanlığı gerek bakanlık öncesi ve sonrasında gerçek bir ağabey olarak bulundu. Recai Bey'den hiçbir gün herhangi bir kişinin aleyhinde tek bir söz işitilmemiştir. Kimsenin aleyhinde bulunmaz. Örnek bir şahsiyettir. Türkiye'nin böyle insanlara ihtiyacı çoktur. Erbakan Hoca'nın başbakanlığında olduğumuz Refah Doğru Yol Hükümeti'nde de bulundu. Çok kıymetli kadrosunda değer veren ve Türkiye'ye değer katan örnek bir şahsiyet." dedi.

Merhum Recai Kutan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)Merhum Recai Kutan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)


"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)

RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya'da doğmuştur.

Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya'da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya'dan çokça etkilenmiştir.

1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.

Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)

Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane'deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.

19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8'in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.

Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan ve Necmettin Erbakan (AA)

Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi'nin Genel Başkanlığını ve Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı olarak uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmıştır.

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