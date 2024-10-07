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Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'den 7 Ekim'in 1. yılında direniş açıklaması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in üst düzey isimlere suikastlar düzenleyerek kısa süreli bir rahatlama yaşayabileceğini ifade etti. Ebu Ubeyde, "Suikastlar bir zafer olsaydı, direniş 90 yıl önce İzzeddin el-Kassam'ın öldürülmesinden bu yana sona ermiş olurdu." dedi. İsrail'in ne kadar uzarsa uzasın ipini mutlaka bir gün ABD ve Avrupa halklarının keseceğini kaydetti.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 20:18 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 20:18
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde’den 7 Ekim’in 1. yılında direniş açıklaması

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmeleri ele aldığı görüntülü mesaj yayımladı.

Aksa Tufanı operasyonunun bölgenin çehresini değiştirdiğini ve İsrail'i sarstığını vurgulayan Ebu Ubeyde, İsrail'in Lübnan, Yemen ve Irak'tan ağır darbeler aldığını dile getirdi.

İSRAİL'İN İPİNİ ABD VE AVRUPA HAKLARI KESECEK
Ebu Ubeyde, İsrail'in ne kadar uzarsa uzasın ipini mutlaka bir gün ABD ve Avrupa halklarının keseceğini kaydetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)

SUİKASTLAR BİR ZAFER OLSAYDI, DİRENİŞ 90 YIL ÖNCE SONA ERERDİ
Ebu Ubeyde, eski Hamas lideri İsmail Heniyye gibi isimlerin suikasta uğramasına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"İşgalin İsmail Heniyye, Aruri, Nasrallah ve diğer liderlere yönelik suikastını kutlaması, bu düşmanın tarihten ders almadığının, halkımızın ve milletimizin kültürünü anlamadığının en büyük kanıtıdır. Aldatıcı ve kısa vadeli bir rahatlamadır bu.

Suikastlar bir zafer olsaydı, direniş 90 yıl önce İzzeddin el-Kassam'ın öldürülmesinden bu yana sona ermiş olurdu. Özellikle Filistin'deki devrimimizde, suikastlar kurtuluş hareketlerinin sonu değildir."

"SİYONİSTLER DÜNYADAN DIŞLANMIŞ DURUMDALAR"
Ebu Ubeyde, İsrail'in dünyadan izole olduğunu ve istenmediğini kaydederek "Siyonist yapı, tüm dünya milletleri ve özgür halkları tarafından dışlanmış şekilde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)

İsrail'in, özellikle mevcut İsrail hükümetinin Ürdün Nehri'nin batısında bir Filistinli dahi görmek istemediğine dikkati çeken Ebu Ubeyde, halihazırda Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşananların Filistin topraklarında uygulanan stratejik kararın yansıması olduğunu vurguladı.

"Kassam mücahitleri ve Filistin halkının direnişçileri, Gazze Şeridi'nin her bir karışında kahramanca ayakta durmayı sürdürüyor." diyen Ebu Ubeyde, eylül ayının sonlarında Yafa kentinde yaşanan saldırıyı hatırlatarak, "İsrail'in ancak güç ve silah dilinden anladığını, silaha karşı da silahtan başka bir şeyle karşı çıkılamayacağını" savundu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarından 7 Ekim paylaşımıİzzeddin el-Kassam Tugaylarından 7 Ekim paylaşımı

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER
Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin yakınlarına da seslenerek "Bir yıl önce tüm esirlerinizi canlı olarak geri alma gücünüz vardı, ancak bu Netanyahu'nun çıkarlarıyla uyuşmadı." ifadelerini kullandı.

İlk günden itibaren İsrailli esirlerin korunması için özen gösterdiklerini aktaran Ebu Ubeyde, onların öldürülmesine ilişkin bir söylemlerinin olmadığını vurguladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)

"MESCİD-İ AKSA'NIN YIKILMA HABERİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?"
Ebu Ubeyde, İslam alimlerine de sözlü kınama aşamasını geçmeleri çağrısında bulunarak "Mescid-i Aksa'nın yıkıldığı haberini mi bekliyorsunuz?" dedi.

Kassam Sözcüsü ayrıca İslam alimlerinden mezhepsel hitaplardan uzak durmalarını ve İslam ümmetinin düşmanına karşı cihadın farz olduğunu belirten açıklama yapmalarını istedi.

Ebu Ubeyde, İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı yaptı.

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