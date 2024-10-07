Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde’den 7 Ekim’in 1. yılında direniş açıklaması

İSRAİL'İN İPİNİ ABD VE AVRUPA HAKLARI KESECEK Ebu Ubeyde, İsrail'in ne kadar uzarsa uzasın ipini mutlaka bir gün ABD ve Avrupa halklarının keseceğini kaydetti.

Aksa Tufanı operasyonunun bölgenin çehresini değiştirdiğini ve İsrail'i sarstığını vurgulayan Ebu Ubeyde, İsrail'in Lübnan, Yemen ve Irak'tan ağır darbeler aldığını dile getirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde , İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmeleri ele aldığı görüntülü mesaj yayımladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde (Ekran görüntüsü)

SUİKASTLAR BİR ZAFER OLSAYDI, DİRENİŞ 90 YIL ÖNCE SONA ERERDİ

Ebu Ubeyde, eski Hamas lideri İsmail Heniyye gibi isimlerin suikasta uğramasına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"İşgalin İsmail Heniyye, Aruri, Nasrallah ve diğer liderlere yönelik suikastını kutlaması, bu düşmanın tarihten ders almadığının, halkımızın ve milletimizin kültürünü anlamadığının en büyük kanıtıdır. Aldatıcı ve kısa vadeli bir rahatlamadır bu.

Suikastlar bir zafer olsaydı, direniş 90 yıl önce İzzeddin el-Kassam'ın öldürülmesinden bu yana sona ermiş olurdu. Özellikle Filistin'deki devrimimizde, suikastlar kurtuluş hareketlerinin sonu değildir."

"SİYONİSTLER DÜNYADAN DIŞLANMIŞ DURUMDALAR"

Ebu Ubeyde, İsrail'in dünyadan izole olduğunu ve istenmediğini kaydederek "Siyonist yapı, tüm dünya milletleri ve özgür halkları tarafından dışlanmış şekilde yaşıyor." ifadelerini kullandı.