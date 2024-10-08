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AK Parti'den "Yeni Anayasa Çalıştayı"

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:54 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 15:01
AK Parti’den Yeni Anayasa Çalıştayı

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AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.

"BİR ANAYASA YAPIMININ YOL HARİTASI NASIL OLMALI?"

Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."

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