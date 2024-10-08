Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? Ecrin Su Çoban Discord olayı nedir? Dolandırıcılık ve şantaj...

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Sosyal medya dünyasında son günlerde yaşanan dolandırıcılık ve şantaj skandalları pek çok ismin gündeme gelmesine sebep oldu. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Ecrin Su Çoban oldu. Çoban, özellikle Discord platformunda kendisi hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarını yalanladı.

(Kaynak: Instagram) Dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam eden 17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, son olarak nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği, 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddialarıyla gündeme geldi.