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CANLI | Başkan Erdoğan'dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. 81 ile üniversite kurduklarını ifade eden Erdoğan, "81 vilayetimizin hepsinde üniversite var. Yükseköğretim bütçesini 2002 yılında 2,4 milyar liradan 2024 yılında 341 milyar liraya getirdik." dedi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:47
CANLI | Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yüksek Öğretim Kurumu'muzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Yeni akademik yılın üniversite camiamız için, hocalarımız ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. YÖK'ün ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi tebrik ediyorum.

Bizler dünyanın ilk eğitim öğretim merkezlerinin neşet ettiği Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz. Avrupa'yı karanlıktan çıkaran Endülüs'tür.

İlime, bilime verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar aydınlıktır. Bilgiyi üreten merkezler ise üniversitelerdir. Akademiler sadece bilgi aktarım yeri değil aynı zamanda ülkenin ihtiyacı olan fikri değerlendirmenin zeminidir.

NEREDEN NEREYE
81 vilayetimizin hepsinde üniversite var. Yükseköğretim bütçesini 2002 yılında 2,4 milyar liradan 2024 yılında 341 milyar liraya getirdik.

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CANLI | Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
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