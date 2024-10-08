Barış Pınarı Harekatı’nın üzerinden 5 yıl geçti! Terörden arındırılan bölgede hayat normale döndü

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesine dayanarak, güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde ise Tel Abyad ilçe merkezi, PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi. Bu operasyonla birlikte, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar imzalandı (Fotoğraf: AA)

ABD VE RUSYA İLE AYRI AYRI MUTABAKATLAR SAĞLADI

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sırasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar sağladı. Bu mutabakatlar gereği, ABD ve Rusya, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan PKK/YPG'nin çekileceğini taahhüt etti. Ancak, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bu ülkeler, verdikleri sözleri yerine getirmedi.

Tel Abyad ve Rasulayn'da terörden arındırılan bölgelerde, 3 hastane, 12 sağlık ocağı, 4 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 2 evde sağlık hizmeti aracı, 2 diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, kan ve talasemi merkezi, 5 aşı merkezi, PCR laboratuvarı ve 3 mobil klinik hizmet vermeye devam ediyor.

Son 5 yılda, bu sağlık tesislerinde 62 bin 894 hasta yatarak tedavi edilirken, 18 bin 425 ameliyat gerçekleştirildi ve 19 bin bebek sağlık tesislerinde dünyaya gözlerini açtı.

Türkiye'den gönüllü göz doktorları, görme kaybı yaşayan 898 katarakt hastasını başarılı bir şekilde ameliyat etti. Ayrıca, her iki ilçedeki diyaliz merkezlerinde sağlanan nitelikli sağlık hizmetleri sayesinde Türkiye'ye sevk edilen hasta sayısı büyük oranda azaldı.

TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGEDE YEREL MECLİS KURULDU

Harekatın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamak ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturma çalışmalarına odaklandı.

Bölgenin terörden arındırılmasının ardından yerel meclisler kurularak, bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı. Türkiye koordinesinde oluşturulan bu meclisler, halkın ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak projeleri de hayata geçirdi.

Yerel meclislerin altyapı çalışmaları sayesinde bölgedeki su ve elektrik sorunları büyük ölçüde çözüldü. Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar neticesinde geri dönüşler artarak bölgenin nüfusu 254 bin 500'ü geçti.

54 bin 445 kişi evine geri döndü

GERİ DÖNÜŞLER 54 BİN 445'E ULAŞTI

Tel Abyad gümrük yetkililerinden alınan bilgilere göre, harekatın başlangıcından Ekim 2023'e kadar Tel Abyad gümrük kapısından ülkesine geri dönenlerin sayısı 35 bin iken, son bir yıl içinde yapılan yeni geri dönüşlerle bu sayı 54 bin 445'e yükseldi. Her iki ilçede kurulan yerel meclislere bağlı birimlerde yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor.

Mehmetçik bölge halkını yalnız bırakmadı (Fotoğraf: AA)

TERÖRÜN İZLERİ SİLİNİYOR

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinden çıkarılırken birçok altyapı ve kamu binasını tahrip etti.

Her iki ilçedeki yerel meclis, tahrip edilen altyapı ve kamu hizmet binalarının yeniden inşası için ofisler kurdu. Onarım, bakım ve yeniden imar projeleri kapsamında Tel Abyad'da, içinde kilit taş fabrikası, petrol rafinerisi, çimento fabrikası ve mıcır ocağı bulunan bir şantiye sahası açıldı. Buradan elde edilen malzemeler, Tel Abyad ve Rasulayn'da peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarında kullanılmaya devam ediyor.

Çocuklar okullara geri döndü (Fotoğraf: AA)

46 BİN ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Bu yıl Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına yönelik yenilikler yapılıyor; ilçe merkezindeki mahallelerdeki yan sokaklara kilit taş döşeme çalışmalarıyla yeni bir adım atıldı. Sokak döşeme çalışmalarının, aşamalı olarak diğer mahallelerde de devam etmesi bekleniyor.

Bölgede Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 474 okulda bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise çağında 46 bin öğrenci dersbaşı yaptı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti tarafından belirlenen müfredat uygulanıyor.

Ayrıca, 2023 yılında kurulan Suriye Geçici Hükümeti Eğitim Bakanlığına bağlı Özgür Halep Üniversitesi, Tel Abyad'da 10 bölümle eğitim vermeye devam ediyor.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRILARINDAN KURTULDUK

Tel Abyad'ın terörden temizlenmesin ardından evine dönen Ali el-Abıd, ilçede hem hizmetlerin hem de yaşam koşullarının eskisine göre daha iyi olduğunu ifade ederek, "İşler daha da iyiye gidiyor. Güvenlik durumu da çok iyi. Silahlı terör örgütlerinin masum insanları öldüren saldırılarından kurtulduk." ifadeleri kullandı.

"Bölgede büyük bir yeniden imar hareketi var." diyen Abıd, yerel meclisin de dar gelirli kişiler için birçok projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

Alışveriş merkezinden çocuklarına giysi almak için geldiğini ifade eden Abıd, "İnsanlara çok uygun fiyatlarla hizmet veriliyor. Mesela alışveriş merkezindeki en pahalı ürün 180 TL. Fiyatlar çok uygun ve ürünler de iyi kalitede." dedi.

Konuşmasının devamında Abıd şu ifadeleri kullandı:

"Birçok iş fırsatı oluştu ve çok şükür, durum çok iyi. Bölgede yapılan projeler iyiden daha iyiye gidiyor. Eskiden hiç hizmet yoktu, hayatın her yönü örgütün baskısını altındaydı. Bugün ise elektrik var, hizmetler var, internet var, yani bölgedeki durum gerçekten çok iyi."

'MEVCUT HİZMETLER REJİMİN DÖNEMİNDE BİLE YOKTU'

Ülkedeki savaştan ve özellikle terör örgütü PKK/YPG'den kaynaklı olarak 10 yıl boyunca yerinden edilen Ali el-Fares, harekatın ardından ailesiyle birlikte Tel Abyad'a geri döndüğünü belirtti.

Fares, "Tel Abyad'a geri dönüp dükkanlarımız açtık. Ailelerimize kavuştuk. İstikrar, güvenlik eskisine kıyasla daha iyi. Mevcut hizmetler rejimin döneminde bile yoktu." diye konuştu.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah da Tel Abyad bölgesinin kurtarılışının 5. yıl dönümü vesilesiyle tüm bölge halkını tebrik etti.

Hac Abdullah, "Altyapı, su şebekeleri ve yollar yeniden onarılarak hizmete açıldı. Fırınlar, hastaneler ve okullar onarılarak hizmete açıldı." dedi.

Yerel mecliste ve meclise bağlı tüm müdürlüklerde 1500 personelin çalıştığını belirten Hac Abdullah, bu kadrolar sayesinde birçok hizmetin hayata geçirildiğini ifade etti.

Hac Abdullah, yerel meclisin bu süreçte kırsal kesimdeki köylere içme suyu ulaştırmaya odaklandığını vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Su şebekesindeki eksikliği gidermek için kuyular açıyoruz. Belediyelere güneş enerjisi ekipmanı desteği veriyoruz, böylece daha uzun saatler su temin edilebiliyor."