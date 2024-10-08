Bakanlıktan CHP’li Ankara ve Yenimahalle Belediyelerine harfiyat döküm cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde yapılan incelemelerde, hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık bırakıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin düzenli depolama lisansı bulunmayan bu araziye kaçak döküm yaptığı belirlenirken, her iki belediyeye de Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edilmiştir. Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan araziye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından kaçak döküm yapıldığı belirlenmiştir. Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.