SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakanlıktan CHP'li Ankara ve Yenimahalle Belediyelerine harfiyat döküm cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yenimahalle'deki Yakacık Mahallesi'ne hafriyat ve atık döktüğü tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL ceza verdiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:04 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:04
Bakanlıktan CHP’li Ankara ve Yenimahalle Belediyelerine harfiyat döküm cezası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde yapılan incelemelerde, hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık bırakıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin düzenli depolama lisansı bulunmayan bu araziye kaçak döküm yaptığı belirlenirken, her iki belediyeye de Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edilmiştir. Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan araziye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından kaçak döküm yapıldığı belirlenmiştir. Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat Normalleşme İmralı’dan başlar deyip İsrail’i övdü: Küstah sözler
Cem Garioplu’nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardan çıkan DNA kimle uyumlu çıktı
The Evidence
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’a veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering’ten akıl almaz savunma! Bakanlığı suçlayıp din, bayrak, vatan duyarı kastı
Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
Türk Telekom
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Görüntülerdeki 3. kişinin sırrı ortaya çıktı
CHP’de büyüyen 2C kavgası! Özgür Özel’e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... Olağanüstü kurultay kulisi
ÖZEL | Fenerbahçe’ye 10 numara genç! Devre arası teklif var
Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste
CIA’den Orta Doğu uyarısı! İran ne yapacak? ABD ‘nükleer savaş’ İngiliz ‘petrol’ dedi
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı
Şantaj ve cinsel istismar bataklığı: Discord ve Telegram! Devlet el attı: Yasaklanacak mı?
EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kurluya %16.43 memur emeklisine%12.20 zam! Emekli Ocak’ta ne kadar zam alacak?
SON DAKİKA