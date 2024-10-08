Bakan Fidan Güneydoğu Avrupa Zirvesi’nin üçüncü toplantısı kapsamında Dubrovnik’i ziyaret edecek

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında düzenlenen zirvelerin üçüncüsü, Hırvatistan ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk zirve, Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi ise Şubat 2024'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılmıştı.

Gerçekleşecek zirve, Ukrayna ile bölgedeki ülkeleri liderler düzeyinde bir araya getiriyor. Anılan zirveye, Hırvatistan ve Ukrayna'nın yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'ın devlet ve hükümet başkanları veya dışişleri bakanları katılacak. Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun da zirvede temsil edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvedeki hitabında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözümün tesisine yönelik girişimlere desteğini yinelemesi, diplomatik çözüm için tüm tarafların katılacağı bir müzakere sürecinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca zirve kapsamında, Ukrayna'daki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması planlanıyor.

TÜRKİYE SAVAŞIN SON BULMASI İÇİN ÇABA HARCAMIŞTI

Bakan Fidan, en son olarak 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ikili ve çok taraflı girişimlerini sürdürmekte, savaşan taraflarla temaslarını devam ettirmektedir. Bu süreçte, hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik çeşitli adımlar atıyor.

Savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna taraflarının bir araya geldiği toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağladı ve taraflar arasında esir takasına aracılık etti.

Türkiye, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için aktif diplomatik rolünü sürdürmeye devam edecek.