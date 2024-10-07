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Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 17:13 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 17:13
Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı kullanılamaz hale getirdi" denildi.

Açıklamada ele geçirilen malzemelere ilişkin de şu bilgiler verildi:

"2 AT-4 tanksavar silahı, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 13 RPG-7 sevk fişeği, 19 taarruz tipi el bombası, 1 savunma tipi el bombası, 900 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 440 PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 adet 82 milimetre havan sis mühimmatı, 3 adet 82 milimetre havan tahrip mühimmatı, 17 adet 82 milimetre havan tapası, 9 adet 81 milimetre havan tahrip mühimmatı, 2 havan barut hakkı, 616 ZU-23 mühimmatı, 1 ZU-23 namlusu, 22 ZU-23 mühimmat kutusu, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) basma düzeneği, 1 adet 60x60 gözetleme dürbünü, 1 lazer mesafe ölçme cihazı, 1 sağlık çantası ve malzemesi, 1 altılı pil bloğu, 2 jelikan."

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