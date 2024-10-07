İETT otobüsü tüm kuralları hiçe saydı! Emniyet şeridinden gittiği anlar kameraya yansıdı

İstanbul Arnavutköy 'de sabah saatlerinde 336 T isimli Taşoluk - Cebeci hattı seferini yapan İETT otobüsü şoförü orman işletme şefliği mevkiinde otobüsü emniyet şeridine sokarak yolculuğa devam etti.

Son zamanlarda artan İETT otobüsü kazalarının ardından şoförün kural tanımaz bu hali başka bir sürücü tarafından dikkat çekerek kayıt altına alındı.

Tüm kuralları hiçe saydı emniyet şeridinden devam etti (İHA)

Görüntülerde otobüs şoförünün herhangi acil bir durum olmamasına rağmen emniyet şeridine girerek sefere devam ettiği görüldü.