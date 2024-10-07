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İETT otobüsü tüm kuralları hiçe saydı! Emniyet şeridinden gittiği anlar kameraya yansıdı

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsü tüm trafik kurallarını hiçe sayarak emniyet şeridinden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:10
İETT otobüsü tüm kuralları hiçe saydı! Emniyet şeridinden gittiği anlar kameraya yansıdı

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İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde 336 T isimli Taşoluk - Cebeci hattı seferini yapan İETT otobüsü şoförü orman işletme şefliği mevkiinde otobüsü emniyet şeridine sokarak yolculuğa devam etti.

İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu (İHA)İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu (İHA)

Son zamanlarda artan İETT otobüsü kazalarının ardından şoförün kural tanımaz bu hali başka bir sürücü tarafından dikkat çekerek kayıt altına alındı.

Tüm kuralları hiçe saydı emniyet şeridinden devam etti (İHA)Tüm kuralları hiçe saydı emniyet şeridinden devam etti (İHA)

Görüntülerde otobüs şoförünün herhangi acil bir durum olmamasına rağmen emniyet şeridine girerek sefere devam ettiği görüldü.

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