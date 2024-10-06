Türkiye enerjide hakim güç olma yolunda! Kıtalararası iki kritik hamle: Hidrokarbon işbirliği ve Somali...

Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye uğurlandı (AA)



Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, 11.00'de Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.



Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen geminin mürettebatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tarafından selamlandı.





ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILACAK

Başkan Erdoğan, "Oruç Reis"in kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum" dedi.