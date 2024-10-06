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Türkiye enerjide hakim güç olma yolunda! Kıtalararası iki kritik hamle: Hidrokarbon işbirliği ve Somali...

Yerli ve milli hamlelerle enerjide hakim güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, kıtalararası iki kritik hamleye imza attı. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladı. Öte yandan Ada ülkesi Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti ile de hidrokarbon işbirliği gerçekleştirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 10:35
Türkiye enerjide hakim güç olma yolunda! Kıtalararası iki kritik hamle: Hidrokarbon işbirliği ve Somali...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.

Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye uğurlandı (AA)Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye uğurlandı (AA)

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, 11.00'de Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen geminin mürettebatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tarafından selamlandı.

Başkan Erdoğan, Oruç Reisi Somaliye uğurladı! Bir ilke imza atacakBaşkan Erdoğan, Oruç Reisi Somaliye uğurladı! Bir ilke imza atacak
Başkan Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı! Bir ilke imza atacak



ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILACAK

Başkan Erdoğan, "Oruç Reis"in kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum" dedi.

Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye uğurlandı (AA)Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye uğurlandı (AA)

Erdoğan'ın "Mogadişu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız" demesi üzerine ise Özkan, "Cumhurbaşkanım onurdur" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın, teşekkür ederek "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" temennisini iletmesi üzerine Özkan da "Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.



ZENGİN PETROL VE DOĞALGAZ REZERVİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Afrika kıtasının batı kıyısında Gine Körfezi açıklarında yer alan bir ada ülkesi olan Sao Tome ve Principe, Portekiz sömürgesi iken 1975'te bağımsızlığını kazandı. Afrika'da ekonomisi en stabil ve en demokratik ülke olarak biliniyor. 210 bin nüfuslu ülkede küçük ölçekli yenilenebilir enerji tesisleri giderek yaygınlaşıyor. 2001'de Sao Tome, Nijerya ile deniz sahalarında ortaklaşa petrol aramak üzere anlaştı.

2003'te ise Nijerya- Sao Tome ortak geliştirme bölgesi, uluslararası petrol şirketlerinden teklifler almaya başladı. ChevronTexaco, ExxonMobil ve Norveçli Equity Energy'nin; hem petrol hem de doğalgaz olarak önemli rezervler barındırdığı bilinen Sao Tome açıklarında çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak bugüne kadar dikkate değer bir keşif yapılmadı. Türkiye, 2022'de Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti'yle ekonomik işbirliği anlaşması imzalamıştı.



HİDROKARBON İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu. Başkan Erdoğan "Kazan-kazan ilkesiyle ilişkilerimizi geliştireceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Sao Tome ve Principe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio'yla görüşmemizde Sao Tome ve Principe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalararası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 2 ülke arasında güvenlik, kolluk eğitimi ve enerji alanında anlaşmalar imzalandı.

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