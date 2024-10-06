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Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu! Tepki çeken sözler: Çöl fareleri için yürüyorsunuz

Tüm Türkiye mazlum Filistin halkının sesi olurken, sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu. Sosyal medya hesabından küstah sözler sarf eden sözde oyuncu Taha Ulukaya, Filistinlileri çöl farelerine benzetti. Ulukaya'nın skandal sözlerine vatandaşlar, “Sen mazlumlara çöl faresi diyerek insanlıktan nasibi olmayan yaratılış gayesini bilmeyen çürümüş beyinli kalbi kararmış bir mahluksun” diyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:12 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:26
Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya’yı Filistin hazımsızlığı tuttu! Tepki çeken sözler: Çöl fareleri için yürüyorsunuz

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Filistin'i işgal eden İsrail bir yıl boyunca kadın çocuk demeden binlerce kişiyi canice katletti.

Tarihte eşi benzeri görüşmemiş soykırımda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

SOYKIRIMIN YIL DÖNÜMÜNDE TÜM TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN AYAKTA

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformlarının organizasyonuyla 60'tan fazla şehirde düzenlenen yürüyüşlerle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Tüm Türkiye hem Filistinlilerin dünyadaki sesi oldu hem de terör devlet İsrail'e tepki gösterdi.

Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

FİLİSTİN HAZIMSIZLIĞI TUTTU

Yaşananların gölgesinde sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu.

Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

FİLİSTİNLİLERİ ÇÖL FARELERİNE BENZETTİ

Sosyal medya hesabından küstah sözler sarf eden sözde oyuncu Taha Ulukaya, Filistinlileri çöl farelerine benzetti.

Ulukaya şu ifadeleri kullandı:

"Ne Filistin'miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam."

Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİ YAĞDI!

Ulukaya'nın skandal sözlerine, "Sen mazlumlara çöl faresi diyerek insanlıktan nasibi olmayan yaratılış gayesini bilmeyen çürümüş beyinli kalbi kararmış bir mahluksun", "Binlerce insan hunharca katledilirken, hastanedeki bebeklerin üzerine bomba yağarken ses çıkarmanın nesi kötü bre cahil!" diyerek sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi.

Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tepki çeken ifadeler sonrası Ulukaya ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu harekete geçti. Mumcu, Ulukaya'ya oyunuyla ilgili tahsis edilen salonun iptal edildiğini duyurdu.

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Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya’yı Filistin hazımsızlığı tuttu! Tepki çeken sözler: Çöl fareleri için yürüyorsunuz
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