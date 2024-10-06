Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
FİLİSTİNLİLERİ ÇÖL FARELERİNE BENZETTİ
Sosyal medya hesabından küstah sözler sarf eden sözde oyuncu Taha Ulukaya, Filistinlileri çöl farelerine benzetti.
Ulukaya şu ifadeleri kullandı:
"Ne Filistin'miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam."
Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
TEPKİ YAĞDI!
Ulukaya'nın skandal sözlerine, "Sen mazlumlara çöl faresi diyerek insanlıktan nasibi olmayan yaratılış gayesini bilmeyen çürümüş beyinli kalbi kararmış bir mahluksun", "Binlerce insan hunharca katledilirken, hastanedeki bebeklerin üzerine bomba yağarken ses çıkarmanın nesi kötü bre cahil!" diyerek sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi.
Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'yı Filistin hazımsızlığı tuttu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tepki çeken ifadeler sonrası Ulukaya ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu harekete geçti. Mumcu, Ulukaya'ya oyunuyla ilgili tahsis edilen salonun iptal edildiğini duyurdu.