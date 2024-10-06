Filistin'i işgal eden İsrail bir yıl boyunca kadın çocuk demeden binlerce kişiyi canice katletti.



Tarihte eşi benzeri görüşmemiş soykırımda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı.