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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Her yıl 6 Ekim’de İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu, şehrin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl da İstanbul’un kurtuluşunun 101. yılına özel olarak pek çok etkinlik düzenlenirken, İstanbullulara toplu taşıma müjdesi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim Cuma günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 09:09
Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü olan 6 Ekim, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

6 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BEDAVA?

İSTANBUL'UN KURTULUŞU

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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