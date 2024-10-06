İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü olan 6 Ekim, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
(Anadolu Ajansı)
İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
(Anadolu Ajansı)
6 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BEDAVA?
İSTANBUL'UN KURTULUŞU
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.