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İzmir'in içme suyunu sağlayan barajda kritik su seviyesi

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 16,83'e kadar düştü. Uzmanlar, barajdaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekip kent için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
İzmir’in içme suyunu sağlayan barajda kritik su seviyesi

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İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 31,07 olan su seviyesi, yüzde 16,83'e kadar düştü. Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekip, İzmir için tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Ürkmez Barajı'ndaki doluluk geçen yıl yüzde 16,75 iken bu sene 12,06'ya, Gördes Barajı'nda geçen yıl 3,96'yken bu sene 3,61'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen yıl 24,78 olan doluluk 11,48'e kadar geriledi.

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