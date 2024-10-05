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Seçil Erzan hakim karşısında!

Seçil Erzan, 4 ayrı dava çerçevesinde hakim karşısına çıktı. “Bu insanlar ‘Denizde kum Seçil’de para’ olarak düşünüyorlardı. ‘Ne yaparsan yap, bu parayı bul, bize getir’ diyorlardı. Herkes beni çok seviyordu pamuklara sarıyorlardı” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Seçil Erzan hakim karşısında!

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Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu söyleyerek aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı. 300 yılın üstünde hapis cezası istenen Erzan, hakkında hazırlanan 4 yeni dava çerçevesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz müşteki sanık Mojtaba Haghani de katıldı. Erzan, "Odaya kitlenirdim, ofiste yüzümde sigara söndürüldü. Su bardakları fırlatıldı. Denizde kum Seçil'de para, yani böyle bir paranın varlığını düşünüyorlardı. Böyle bir para, böyle bir fon yok diyordum bana 'Seçil bul' diyorlardı. Çok seviliyordum o zamanlar, herkes beni el üstünde tutuyordu" dedi.

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