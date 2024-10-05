İngiltere mesaj mı verdi? Abdullah Gül’ün eşinin çantasındaki para dolu 3 zarf buhar oldu

Gül çifti, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin yıllık toplantısı için Londra'daydı. 13 Eylül'de ülkeden çıkış yaptı. Fakat havalimanında Hayrünnisa Gül, diplomatik kurallara uygun olmayan bir şekilde arandı. Uçağa alındı.

Ancak Gül, çantasına baktığında dolar, euro ve sterlin bulunan 3 zarfın olmadığını anladı. Durum, hem büyükelçiliğe hem de İngiliz yetkililere aktarıldı. Gül'ün danışmanı Birol Afşar, "Takipteyiz" açıklamasını yaptı.

LONDRA DÖNÜŞÜ SKANDAL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül çifti İngiltere'deydi. Ülkeden çıkarken Hayrünnisa Gül, diplomatik kurallara aykırı bir şekilde aramaya tabi tutuldu. Aramanın ardından, Gül'ün çantasındaki farklı para birimlerinde paralar bulunan üç zarf kayboldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak için eşi Hayrünnisa Gül ile İngiltere'ye gitti. 13 Eylül'de Hayrünnisa Gül, İngiltere'den çıkış yaptıkları sırada diplomatik kurallara uygun olmayan bir şekilde arandı. Uçağa binerken çantasındaki içerisinde dolar, euro ve sterlin olan üç zarfın yerinde olmadığını fark eden Gül çifti, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne iletti. Olaya ilişkin detayları Abdullah Gül'ün danışmanı Birol Afşar, şöyle anlattı:

KONU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

"Hayrünnisa Hanım diplomatik kurallara uygun olmayan bir şekilde aranıyor. Uçağa binmeden önce çantasından üç adet zarfın kaybolduğunu fark ediyor. Bu zarfların içinde farklı para birimleri; dolar, euro ve sterlin vardı. Durumu fark ettikten sonra hemen bizim büyükelçiliğimize ve İngiliz yetkililere bildiriliyor. Her iki taraf da konuyu yakından takip ediyor. Ama şu ana kadar kayda değer bir gelişme olmadı." Abdullah Gül'ün bu ziyaretlere yıllardır katıldığı ve masraflarını kendisi karşıladığını vurgulayan Afşar, "Bazı internet sitelerinde 'polis çantayı çaldı' gibi abartılı iddialar da yazıldı. Ayrıca ziyaretin fonlandığı ve her şeyin kraliyet tarafından karşılandığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanımızın yönetim kurulu üyesi olarak bu toplantı masrafları kendisinin karşıladığını belirtmek isteriz."