Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri netleşti! İşte yeni adresleri

Kurul, yeni üyelerin yanı sıra 3 diğer üyenin görev yapacakları daireleri belirlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, Yargıtay'ın yeni üyelerinden eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı 5. Ceza Dairesi'ne, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper 3. Hukuk Dairesi'ne, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 8. Ceza Dairesi'ne, eski Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San 3. Ceza Dairesi'ne, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 10. Hukuk Dairesi'ne, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak 9. Ceza Dairesi'ne, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan 8. Ceza Dairesi'ne ve eski HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ise 11. Ceza Dairesi'ne görevlendirildi.

Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin 2. Hukuk Dairesine, Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz 1. Ceza Dairesine, Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım da 8. Ceza Dairesine atandı.

5 İLİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 5 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına geçti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Sezgin, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına; Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına; İstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Türkiye'nin yakından izlediği davalara baktı (Fotoğraf:AA)

KRİTİK DAVALARIN HAKİMİ AKIN GÜRLEK'E YENİ GÖREV

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine gelen Akın Gürlek'in ataması dikkat çekerken kamuoyu tarafından eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hakim olarak tanınıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamamasıyla da bilinen Gürlek, o dönem MİT tırları davasında suçlu bulunan Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti

Gürlek, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada kararı açıklayan isimdi. Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada, üç kişi müebbet hapis cezasına, bir kişi ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, 22 kişi değişen hapis cezaları alırken 10 kişi hakkında ise suçlamalar düşürülmüştü.