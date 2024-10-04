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Togg’un Sedan modeli T10F ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı!

Gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg’un Sedan modeli T10F, Adana’daki TEKNOFEST’te görücüye çıktı, büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Togg’un Sedan modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

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TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başta öğrenciler olmak üzere festival alanına gelenler T10F'in farklı özelliklerini inceledi. Yeni araca vatandaşlardan beğeni yağdı.

'ALMAYI İSTERİZ'
TEKNOFEST alanının ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş, Togg T10F'nin gördüğü en güzel araçlardan biri olduğunu söylerken; Konya Teknik Üniversitesi öğrencisi Selçuk Mirza da "Güzel bir araç ortaya koymuşlar. İleriki zamanlarda almayı isterim" dedi. Togg kullanıcısı Zeynel Abidin Topal adlı vatandaş da "Ben memnunum. Kullanan herkes de çok memnun. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

YARIŞMACI SAYISI 80 KAT ARTTI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk defa düzenlendiğinde 14 farklı alanda başlamıştı ve 20 bin yarışmacı vardı. Bugün 50 farklı alanda ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının katıldığı bir festivale dönüştü" dedi.

ANKA III'TEN ILK UÇUŞ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. HÜRKUŞ ve HÜRJET'in kolunda uçan ANKA III, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Ocak 2023'te yapısal montajı, Şubat'ta ekipman ve kablaj yerleşimleri tamamlanan ANKA III'ün sesi ilk kez Mart ayında duyuldu. ANKA III, Nisan 2023'te taksi testleri için pist başına geçti. İlk uçuşunu Aralık 2023'te gerçekleştirilen ANKA III, 1 saat 10 dakika havada kalmıştı.

DENEYİMLEME İMKANI
BAYKAR, TEKNOFEST Adana'daki standında yer alan Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 simülasyonlarıyla ziyaretçilere milli araçları deneyimleme imkanı sunuyor. Etkinliğin paydaşları arasında yer alan Baykar, aralarında Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3'ün de yer aldığı birçok aracını TEKNOFEST Adana'da sergiliyor. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. Baykar'ın standında Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) da sergileniyor.

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