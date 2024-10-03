Dünya’nın 700 km derinliğinde keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: 3 kat büyüklükte...

(Anadolu Ajansı)

Bu da yüzeydeki okyanusların milyonlarca yıl boyunca nasıl stabil kaldığını açıklayabilir. Gezegenin iç yapısı ile yüzey arasındaki ilişkinin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkmış durumda.

Ancak bu su rezervuarı, geleneksel anlamda bir okyanus değil; su molekülleri, ringwoodit kristal yapısının içinde hapsolmuş halde. Bu şekilde dev miktarda su, kompakt bir biçimde depolanabiliyor. Bilim insanları, bu suyun yüzeyde bulunması halinde, Dünya'da sadece dağların su yüzeyinde kalacağını ve yeryüzünün büyük kısmının su altında olacağını belirtiyor.