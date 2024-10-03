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Dünya'nın 700 km derinliğinde keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: 3 kat büyüklükte...

Coğrafya kitaplarımız bize Dünya'da beş okyanus olduğunu öğretmişti. Bunlar Pasifik, Atlantik, Hint, Arktik ve Güney (Antarktik) Okyanusları olarak biliniyordu. Peki ya size, bilim insanlarının yüzeydeki tüm okyanuslardan üç kat daha büyük bir altıncı okyanusu, Dünya'nın yüzeyinin 700 kilometre altında keşfettiklerini söylesek? İşte merak edilen araştırma hakkında detaylı bilgiler...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:27
Dünya’nın 700 km derinliğinde keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: 3 kat büyüklükte...

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Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'nın yüzeyinin 700 kilometre altında, mantodaki ringwoodit minerali içinde devasa bir su rezervuarı keşfettiler. Yüzeydeki tüm okyanusların toplamından daha büyük olan bu gizli okyanus, okyanusların Dünya'nın iç kesimlerinden yüzeye sızmış olabileceğini ve bu durumun gezegenimizin su döngüsünü anlama şeklimizi etkileyebileceğini öne sürüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'nın mantosunda devasa bir su rezervuarı bulunduğunu ortaya çıkardı. Araştırma ekibi, ABD genelinde yaklaşık 2.000 sismograf yerleştirerek yer kabuğunun altındaki yapıyı incelemek için 500'den fazla depremin yarattığı sismik dalgaları analiz etti. Bu dalgalar, mantonun belirli bir bölgesinden geçerken yavaşlama gösterdi ve bunun kaynağının kayaların içinde sünger gibi emilen su olduğu sonucuna varıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Bu dev su kütlesi, manto tabakasının derinliklerinde bulunan ve "ringwoodit" adı verilen mavi renkli bir kaya yapısının içinde sıkışmış durumda. Bu bulgu, Dünya'daki okyanusların, daha önce düşünüldüğü gibi kuyruklu yıldız çarpışmalarından ziyade, gezegenin iç kesimlerinden yavaş yavaş yüzeye sızdığı teorisini destekliyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Bu da yüzeydeki okyanusların milyonlarca yıl boyunca nasıl stabil kaldığını açıklayabilir. Gezegenin iç yapısı ile yüzey arasındaki ilişkinin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkmış durumda.

Ancak bu su rezervuarı, geleneksel anlamda bir okyanus değil; su molekülleri, ringwoodit kristal yapısının içinde hapsolmuş halde. Bu şekilde dev miktarda su, kompakt bir biçimde depolanabiliyor. Bilim insanları, bu suyun yüzeyde bulunması halinde, Dünya'da sadece dağların su yüzeyinde kalacağını ve yeryüzünün büyük kısmının su altında olacağını belirtiyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Araştırma ekibi, bu gizli okyanusun gezegenin geri kalanı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için dünya genelinden daha fazla sismik veri toplamayı planlıyor.

Amaçları, mantonun erime olgusunun evrensel bir fenomen mi yoksa sadece belirli bölgelerde mi gözlemlendiğini tespit etmek. Bu veriler, Dünya'nın su döngüsü hakkında daha derinlemesine bilgiler sunabilir. Bu tür keşifler, gezegenimizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkararak, Dünya hakkında bildiklerimizi yeniden şekillendirebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu keşif, Dünya'nın manto katmanında bulunan büyük bir su rezervuarının, gezegenimizin su döngüsünün daha önce düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Geleneksel anlamda bir okyanus olmasa da, kayaların içinde sıkışan bu suyun, yüzeydeki okyanusların dengesini korumada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Araştırmalar devam ettikçe, Dünya'nın iç yapısı ile yüzeyi arasındaki etkileşimin karmaşıklığı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilir ve gezegenimizin dinamiklerini çok daha derinlemesine anlayabiliriz.

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