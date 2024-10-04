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Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak

Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'ye doğru yola çıkmasına günler kaldı. Başkan Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan Oruç Reis’i Somali’ye uğurlayacak. Yaklaşık 7 aylık çalışmayla Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 07:11
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor.

Oruç Reis (Fotoğraf: AA)Oruç Reis (Fotoğraf: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın(4 Ekim 2024) İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis'i Somali'ye uğurlayacak.

Oruç Reis (Fotoğraf: AA)Oruç Reis (Fotoğraf: AA)

2 FIRKATEYN VE 3 GEMİ EŞLİK EDECEK
Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Bu ayın sonuna doğru belirlenen sahada olması planlanan Oruç Reis'e görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. 7 ay sürecek çalışmada hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

3 BOYUTLU SİSMİK ÇALIŞMA YAPACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz" dedi.

ÇOK SATIDA VERİ TOPLADI
Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı.

Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

Oruç Reis (Fotoğraf: AA)Oruç Reis (Fotoğraf: AA)

Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

3 SAHADA RUHSATI VAR
2024'te Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzaladı. Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji Bakanlığı, her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmek üzere harekete geçti.

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