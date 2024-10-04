DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor! Engelli çalışanı ameliyat masasındayken kovdular

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Sur Belediyesini kazan DEM Parti, Park Bahçeler Şefliğinde çalışan engelli personeli, ameliyat masasındayken işten çıkardı.

İşten çıkarılan 49 yaşındaki Sıddık Turan, Diyarbakır Sur Belediyesi Park Bahçeler Şefliği'nde görevli olduğunu ve 02 Ekim 2024 tarihinde sebepsiz yere işten çıkartıldığını açıkladı.

YAPILAN ZULÜM AHLAK VE VİCDAN BOYUTLARINI AŞTI

Her iki böbreğinden ameliyat olduğu sırada bu durumu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğrendiğini söyleyen Turan."Ameliyat çıkışında hasta yatağımda SGK'dan bildirim geldi. Çıkışınız, 22'inci madden dolayı verilmiştir denildi. Engelliyim, engelli kağıdım, ağır iş yapamaz raporum var. Her türlü zorluğa, baskıya rağmen sırf çocuklarım için çalışmaya devam ediyordum, sırf bizi işten atmasınlar diye. Mağduruz, mağduriyetimzin giderilmesini istiyoruz. 3 çocuğum okuyor, bir tane üniversite öğrencisi, biri lise, diğeri ortaokul öğrencisi" ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Karaman "DEM'li belediyeleri kast ederek "Bunlar size göre insan ve Kürt değil mi? Sıddık Turan'a yapılan zulmün ahlak ve vicdan boyutlarını aştı. İşten atılan diğer işçiler gibi Sıddık Turan'a her türlü hukuki destek vereceğiz. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynamak, mağdur etmek hiç bir vicdana sığmaz. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları dillerinden düşürmeyenler, Kürtlerin haklarını savunduklarını iddia edenler bu zulmü yapıyor" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİLİ BELEDİYEDE İŞÇİ KIYIMI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir günde 52 işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmıştı. Aralarında şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu işçiler, kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadan bu kararların tebliğ edildiğini ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde gerçekleştirdiği işçi kıyımı ile hem işçileri hem de ailelerini mağdur etti. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, belediyenin bugüne kadar 300'e yakın emekçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardığını, bu kişilerin yerine ise 800'den fazla yandaşını işe aldığını açıkladı. Kahraman, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ün "Söz verdiklerimizi işe alıyoruz" açıklamasına atıfta bulunarak, bu işçi kıyımının artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını vurguladı.