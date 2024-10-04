İstanbul’da vahşet! İki kadını öldürüp intihar etti: Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi

İstanbul'da bir katil iki ayrı ilçede iki kadını öldürdükten sonra intihar etti. Olaya ilişkin savcılık yayın yasağı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik tarafından yayın yasağı uygulaması kabul edilerek soruşturma tamamlanana kadar konuya ilişkin internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.
Fatih'teki surlarda cinayet ve intihar (DHA)
SAVCILIK YAYIN YASAĞI TALEP ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih'teki surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, öncesinde Eyüpsultan ilçesindeki evinde Ayşenur Halil'i, surlarda ise İkbal Uzuner'i öldürdüğü olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak yayın yasağı kararı alınmasını talep etti.
Savcılığın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği ifade edildi.
İstanbul'da iki ayrı ilçede cinayet! Katil, Fatih'teki surlarda cinayetlerin ardından intihar etti (DHA)
SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR YASAK GETİRİLDİ
Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı alınması istenen yazıda, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.
Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesine, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verdi.