İstanbul’da vahşet! İki kadını öldürüp intihar etti: Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi

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İstanbul'da bir katil iki ayrı ilçede iki kadını öldürdükten sonra intihar etti. Olaya ilişkin savcılık yayın yasağı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik tarafından yayın yasağı uygulaması kabul edilerek soruşturma tamamlanana kadar konuya ilişkin internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.

Fatih'teki surlarda cinayet ve intihar (DHA)

SAVCILIK YAYIN YASAĞI TALEP ETTİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih'teki surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, öncesinde Eyüpsultan ilçesindeki evinde Ayşenur Halil'i, surlarda ise İkbal Uzuner'i öldürdüğü olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak yayın yasağı kararı alınmasını talep etti. Savcılığın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği ifade edildi.