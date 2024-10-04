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Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze’de soykırım uygulayan ve Lübnan’ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 20:08 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 20:13
Dışişleri’nden soykırımcı İsrail’in saldırılarına tepki

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Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir"denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepkiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki

"TÜM ULUSLARARASI KURULUŞLARI FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz. " dendi.

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