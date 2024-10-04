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Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı: İnsani yardıma hazırız

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu ve Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 19:47 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 19:47
Türkiye’den Bosna Hersek’e taziye mesajı: İnsani yardıma hazırız

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Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı

Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı ( AA) Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı ( AA)

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Jablanica'da meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Yerel kaynaklar, Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sellerde 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

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