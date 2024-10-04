Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür ederek, şu ana kadar 101 bin 254 konutu teslim ettiklerini belirterek, 2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutu teslim etmiş olacaklarını vurguladı.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Emlak Konut tarafından inşa edilen konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu (AA)

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Kurum, deprem bölgesi olan 11 ilde şu ana kadar 101 bin 254 konutun depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Hedeflerinin 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmek olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün üzerinde bulunduğumuz deprem bölgesinde; ilk günden bu yana devlet millet birlikteliğini ortaya koyduk. Bu bölgeyi, yeni bir millî mücadele alanı olarak gördük. İşte bu inançla; 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini kapsayan projelerimiz için; ortak akılla, istişareyle, tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. 11 şehrimizde; 332 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık. Sadece son üç ayda 11 ilimizin şehir merkezlerinde, yeni yerleşim yerlerinde ve köylerinde tam 60 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Şu ana kadar 101 bin 254 konutu teslim ettik. İnşallah 2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde; 11 ilimizde 14 milyon insanımızın tamamı; huzurlu, güvenli, yeni bir hayata başlamış olacaklar" diye konuştu.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Emlak Konut tarafından inşa edilen konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu (AA)

Murat Kurum, Adıyaman'da şu ana kadar 14 bin 605 konut ve işyerlerinin vatandaşlara kazandırıldığını söyledi.

Yıl sonuna kadar Adıyaman'da 7 bin 228 konut ve işyeri tesliminin tamamlanacağını belirten Kurum, "Şu ana kadar Adıyaman'da 14 bin 605 yeni yuvamızı ve iş yerini vatandaşlarımıza kazandırdık. İnşallah yıl sonuna kadar toplam 7 bin 228 konut ve işyerini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Adıyaman meydan projemizle; şehrimize; işlevsel, estetik, geniş bir meydan kazandırmak istiyoruz. Şehrimize yeni bir nefes alanı açmayı arzuluyoruz. Bir ay önceki ziyaretimizde vatandaşlarımızın talebi alınarak, çoğunluğun sağlanması halinde projeyi gerçekleştireceğiz demiştik. Gelinen süreçte; vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Yüzde 70 gibi yüksek bir çoğunluğun talebiyle projemizi hayata geçireceğimizi buradan müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Emlak Konut tarafından inşa edilen konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu (AA)

"BİZ DEPREM BÖLGESİNE GELİP SELF ÇEKİNENLERDEN OLMADIK"

Devlet olarak hiçbir zaman deprem bölgesinden ellerini çekmediklerini dile getiren Bakan Kurum, "Biz deprem bölgesine gelip selfie çekip ayrılanlardan olmadık, olmayacağız. Biz, depremden sonra, turistik bir ziyaret gibi buraya gelip, çay içip, sohbet edip gidenlerden olmadık. İlk gün buradaydık, son güne kadar da son yuva dolana kadar da burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.