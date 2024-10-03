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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'da artan gerilimi "İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacak" sözleriyle değerlendirmesinin ardından kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş MGK toplantısından bir karesi (Kaynak: AA) İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRMASI MASADA OLACAK

İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın Tel Aviv'e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler kritik MGK'da masaya yatırılacak. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler de gündeme getirilecek. SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR GÜNDEMDE

MGK'da ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konularının da gündeme alınacağı öğrenildi.