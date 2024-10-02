3 bin 41 Özel Halk Otobüsü sahibi Saraçhane’de eylem yapacak! CHP’li İBB araç başı 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı

Özel halk otobüsü sahipleri İBB yönetiminin verdiği sözleri tutamadığı, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Mayıs ve Haziran ayında yaptıkları eylemler sonrası bir kez daha Saraçhane'de toplanacaklarını belirtti.

Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)

ARAÇ BAŞI 2 MİLYON LİRALIK ALACAĞI BİRİKTİ

İBB'den araç başı 2 milyon TL alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti. İBB ödemeleri yapmadığı için bakımları gerçekleştiremiyoruz. Biz mağduruz, siz de mağdur olmayın! 3 Ekim'de Saraçhane'deyiz! Bu hepimizin sorunu, birlikte çözmek için sesimizi yükseltelim. Destek olmadan bu sorun çözülmez, Saraçhane'de buluşalım."