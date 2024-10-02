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3 bin 41 Özel Halk Otobüsü sahibi Saraçhane'de eylem yapacak! CHP'li İBB araç başı 2 milyon TL'lik ödemeyi yapmadı

İstanbul'daki 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi CHP'li İBBʼden araç başı 2 milyon TL'lik ödemelerini alamadıkları bildirdi. Bugün Saraçhane'de eyleme hazırlanan halk otobüsü sahipleri "Bu hepimizin sorunu, destek olmadan bu sorun çözülmez. Biz mağduruz siz de mağdur olmayın" diyerek İstanbullulara seslendi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 05:53 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 05:53
3 bin 41 Özel Halk Otobüsü sahibi Saraçhane’de eylem yapacak! CHP’li İBB araç başı 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı

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Özel halk otobüsü sahipleri İBB yönetiminin verdiği sözleri tutamadığı, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Mayıs ve Haziran ayında yaptıkları eylemler sonrası bir kez daha Saraçhane'de toplanacaklarını belirtti.

Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)

ARAÇ BAŞI 2 MİLYON LİRALIK ALACAĞI BİRİKTİ
İBB'den araç başı 2 milyon TL alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti. İBB ödemeleri yapmadığı için bakımları gerçekleştiremiyoruz. Biz mağduruz, siz de mağdur olmayın! 3 Ekim'de Saraçhane'deyiz! Bu hepimizin sorunu, birlikte çözmek için sesimizi yükseltelim. Destek olmadan bu sorun çözülmez, Saraçhane'de buluşalım."

Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)

HALK OTOBÜSÜ SAHİPLERİ MAYIS VE HAZİRAN'DA EYLEM YAPMIŞLARDI
Otobüs sahipleri daha önce Mayıs ve Haziran aylarında da İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanmış, eylem yaparak ödemelerin acilen yapılmasını istemişti. Yapılmayan ödemeler nedeniyle Özel Halk Otobüsü şoförleri Kurban Bayramı arifesinde yani 15 Haziranʼda gün boyu kontak kapatma kararı almıştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

CHP'Lİ İBB SÖZÜNÜ TUTMADI
9 aydır ödeme alamayan 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi 'İBB sözünü tutmadı' diyerek duyuran şoförler, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini kişi başı İBB'den 2 milyon lira alacaklı olduklarını ifade etti.

Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)

SEÇİM DÖNEMİNDE ÇOK CİDDİ BORÇ YAPTIK
Belediye yönetimiyle görüşerek 3 bin 41 özel halk otobüsü esnafına ödeme yapılmasını talep eden 8 temsilci, 7 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile bir toplantı yapmıştı. Toplantıda Can Akın Çağlar, ödeme yapılamasının sebebini şöyle anlatmıştı: "Muhasebeden anlayanınız varsa tüm hesapları açabiliriz. Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Meclis çoğunluğu bizde ama limiti doldurduğumuz için borçlanma talep edemez hale geldik. Kısaca sıfırı tükettik."

Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)Halk otobüsü sahiplerinin daha önceki eylemi (Takvim.com.tr arşiv)

KREDİYLE ESNAFA ÖDEME YAPMA PLANI
Toplantıda beyaz bir tahtanın önüne geçip elindeki kalemle açıklama yapan Çağlar, geride bıraktıkları seçim döneminde çok fazla harcama yaptıklarını dolayısıyla kasada para kalmadığını söyledi. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, seçim sonrası meclis çoğunluğunu elde ettiklerini ifade eden Çağlar, buna rağmen borçlanma limitini doldurdukları için zor durumda olduklarının belirtmişti. Çağlar, yurt dışından bir metro projesi için kredi bulunması halinde esnafa ödeme yapılabileceğini ifade etmişti.

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