Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı mı, saat kaçta açılacak? Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı nerede?

Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi konuştu. Acılı teyze, " 2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

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"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.

MÜNEVVER KARABULUT ÖLÜMÜ

Münevver Karabulut, 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Bolulu bir ailenin kızı olan Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nde eğitim alıyordu. Üniversiteye hazırlanan Karabulut'un hayatı, 17 yaşında İstanbul'da vahşice son buldu. Cesedi, 3 Mart 2009'da parçalanmış halde bir çöp konteynerinde bulundu.

Münevver Karabulut, lise son sınıf öğrencisiydi ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Genç yaşı ve akademik hedefleri olan Karabulut'un geleceği, yaşadığı trajik olayla yarım kaldı.