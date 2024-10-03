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Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı, saat kaçta açılacak? Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede?

Münevver Karabulut cinayeti ile Türkiye’yi sarsan Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor. 10 Ekim 2014 tarihinde cezaevindeki hücresinde ölü olarak bulunan Garipoğlu’nun mezarının açılması için Karabulut ailesi avukatları tarafından yapılan “fethi kabir” talebi, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:46 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:48
Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı mı, saat kaçta açılacak? Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı nerede?

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2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olaylardan biri olmaya devam ediyor. Aradan geçen 15 yıla rağmen cinayetin ardındaki sır perdesi tamamen aydınlatılamadı. Bu sebeple Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yönünde alınan yeni kararla tartışmalar tekrar alevlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'da açılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"HEPİMİZ RUH GİBİ YAŞAYAN İNSANLAR OLDUK"

Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi konuştu. Acılı teyze, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.

MÜNEVVER KARABULUT ÖLÜMÜ

Münevver Karabulut, 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Bolulu bir ailenin kızı olan Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nde eğitim alıyordu. Üniversiteye hazırlanan Karabulut'un hayatı, 17 yaşında İstanbul'da vahşice son buldu. Cesedi, 3 Mart 2009'da parçalanmış halde bir çöp konteynerinde bulundu.

Münevver Karabulut, lise son sınıf öğrencisiydi ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Genç yaşı ve akademik hedefleri olan Karabulut'un geleceği, yaşadığı trajik olayla yarım kaldı.

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