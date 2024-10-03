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Fondaş medyanın algı oyunu elinde patladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama: İyi niyetten uzak yanıltıcı habercilik

Türkiye enflasyonla mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam ederken, fondaş medya yine algı operasyonuna soyundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı program sonrası bir muhabir tarafından kendisine ayaküstü yöneltilen bir enflasyon sorusuna verdiği yanıt fondaş medya tarafından çarpıtılmaya çalışıldı. Skandal sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamada bulunarak, "Bu, tamamen iyi niyetten uzak ve yanıltıcı bir habercilik anlayışının ürünüdür. Bu tür haberciliği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çarpıtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:19 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:21
Fondaş medyanın algı oyunu elinde patladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama: İyi niyetten uzak yanıltıcı habercilik

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Türkiye enflasyonla mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam ederken, fondaş medya yine algı oyununa soyundu.

Fondaş Sözcü algı oyununa soyundu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Fondaş Sözcü algı oyununa soyundu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

FONDAŞ MEDYA ALGI OYUNU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı program sonrası bir muhabir tarafından kendisine ayaküstü yöneltilen bir enflasyon sorusuna verdiği yanıt fondaş medya tarafından çarpıtılmaya çalışıldı.

Fondaş Halk TV algı oyununa soyundu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Fondaş Halk TV algı oyununa soyundu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Fondaş Halk TV ve Sözcü algı operasyonunu, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonla ilgili bilgim yok" başlığı ile servis etti.

Haizne ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Haizne ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Skandal sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamada bulunarak, fondaş medyanın algı oyununu elinde patlattı.

Açıklamada, "Bu, tamamen iyi niyetten uzak ve yanıltıcı bir habercilik anlayışının ürünüdür. Enflasyon rakamlarının gerilemeye başladığı bir dönemde yapılan bu tür haberciliği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çarpıtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamanında şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in bugün katıldığı program sonrası bir muhabir tarafından kendisine ayaküstü yöneltilen bir soruya yönelik verdiği cevabın çarpıtılarak kamuoyuna aktarıldığı görülmüştür. Sayın Bakanımızın, bugün katıldığı bir programda kürsü konuşması devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık enflasyon verileri açıklanmıştır. Program sonrası Ankara'daki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına yetişmek amacıyla aracına giderken, kendisine yöneltilen enflasyon sorusuna doğru ve sağlıklı bir yanıt vermek adına henüz verilere dair detaylı bir bilgiye sahip olmadığı için bilgisi olmadığını ifade etmiştir. Verileri analiz ettikten sonra Sayın Bakanımız sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştur. Ancak bazı medya kuruluşları, bu açıklamayı bağlamından kopararak, Sayın Bakanımızın enflasyonla ilgili bilgisi olmadığı izlenimini yaratmaya çalışmaktadır. Bu, tamamen iyi niyetten uzak ve yanıltıcı bir habercilik anlayışının ürünüdür. Enflasyon rakamlarının gerilemeye başladığı bir dönemde yapılan bu tür haberciliği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çarpıtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz."

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