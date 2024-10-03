AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail’i destekleyenler!

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'nde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün Gazze'de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.

ASIL PROBLEM İSRAİL'İ DESTEKLEYENLERDİR

İsrail'in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail Diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.